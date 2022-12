Sparzwang bestimmt Kreis-Haushalt - einstimmiger Beschluss

Von: Thomas Steinhardt

Die Energiekosten treffen auch den Landkreis. © Sascha Steinach/imago

Im Kreistag wurde der Haushalt für das Jahr 2023 einstimmig abgesegnet. In den Reden der Fraktionen wurde jedoch Kritik laut. Der ein oder andere hatte nur zugestimmt, da es zu spät sei, gegenzusteuern.

Landkreis – Einstimmig in Zeiten der Krise – und trotzdem viele kritische Worte angesichts der Lage insgesamt: In den Haushaltsreden der Fraktionssprecher im Kreistag spiegelte sich die schwierige Situation wider. Der Landkreis holt sich zur Finanzierung seiner Aufgaben mehr Geld von den Kommunen als je zuvor und gleichzeitig wachsen die Schulden: Die Finanzlage der Kommunen und des Kreises wird immer schwieriger.

Landrat Thomas Karmasin betonte in seiner Haushaltsrede, dass der Landkreis angesichts der Aufgaben viel Solidarität mit den Kommunen gezeigt habe. „Ich hoffe, das ist keine Einbahnstraße.“ Karmasin schilderte die Lage des Personals in der Kreisbehörde in teils eindrücklichen Worten. Sehr viele tüchtige Kollegen zeigten großes Engagement, das manchmal sichtbar werde und woanders nicht so sehr. Viele kämen mittlerweile auf der Felge daher: Erst die Flüchtlingskrise, dann Corona, dann die Ukraine-Krise – und jetzt eine neue Zuwanderungswelle. Für neue Belastungen gebe es keinen Spielraum mehr. „Wir dürfen das Personal nicht weiter belasten.“

Kommunen sind unterfinanziert

Finanzreferent Hans Thurner (FW) betonte, dass die Kommunen unterfinanziert seien. Was jetzt durch Kredite finanziert werde, treffe die Gemeinden dann eben später. Thurner erinnerte auch daran, dass der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ein Defizit von rund 13 Millionen Euro zur Folge habe. Er forderte daher eine Erfolgskontrolle. Thurner ging auch auf die Klimaziele des Landkreises ein und auf die erhöhten Chancen, Windräder zu realisieren. Er forderte, nicht zu warten, bis der landkreisübergreifende Plan fertig ist. Denn das könne Jahre dauern.

Der CSU-Fraktionssprecher Emanuel Staffler betonte, dass die Kreisräte „total seriös und kollegial“ an die Herausforderungen heran gegangen seien. Die Kreisumlage, die die Gemeinden überweisen, sei keine „Almosenspeisung“. Die Folgejahre würden noch bescheidener werden. „Wir gehen nicht in eine rosige Zukunft. Wir zeigen aber: Der Kreistag will diese Zeit zusammen überstehen.“

Prüfstand

Martin Runge begründete die Zustimmung seiner Grünen zum Haushalt damit, dass es „weit zu spät sei, um gegenzusteuern“. In weiten Teilen habe man nichts gespart, sondern nur verschoben. Runge fragte sich, wo das Geld herkommen soll, wenn die Kommunen nicht stärker aufgestellt werden. „Bund und Länder verteilen Wohltaten und wir nehmen es dem Bürger wieder weg.“ Runge war der Meinung, dass beispielsweise die trotz Kostenexplosion beschlossene Sanierung des Olchinger Gymnasiums nochmal auf den Prüfstand gesollt hätte. Er kündigte an, einen baubegleitenden Ausschuss beantragen zu wollen.

Für die Freien Wähler schilderte Sandra Meissner den Haushalt als vom Umdenken geprägt: Mehr Nachhaltigkeit und Sparen. Nicht sinnvoll sei Sparen allerdings bei der Bildung, bei Erneuerbaren Energien und beim ÖPNV.

Andreas Magg (SPD) verglich den Weg zum Haushalt mit dem Weg der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM. Nach einem Fehlstart (hohe Kreisumlage gleich Japanspiel) sei es gelungen, Kosten zu drücken (Personalausschuss gleich Spanienspiel), um eine zähe dritte Runde zu erleben, bei der aber Teamgeist geherrscht habe.

Haushalt hat keine Spielräume mehr

Unterschied zur Nationalmannschaft: Der Kreis bekam Schützenhilfe von der Regierung. Und zweiter Unterschied zum DFB: „Bei uns gibt es keine personellen Konsequenzen.“ Magg betonte: „Wir haben keine Spielräume mehr.“

Für die UBV begrüßte es Jakob Drexler, dass die Biotonne eingeführt werde und eine eigene Verwertung des Biomülls geplant sei. Max Keil (ÖDP) forderte, die Energiewende zu beschleunigen. Stolz sei er auf den ÖPNV. Dieser sei eine großer Schritt in Richtung Verkehrswende. Keil kündigte an, zukünftige Entscheidungen kritisch zu verfolgen.

Schlusslicht bei der Gewerbesteuer

Klaus Wollenberg (FDP) betonte, dass die Kommunen im Landkreis im Vergleich zu anderen Regionen absolutes Schlusslicht bei den Gewerbesteuereinnahmen seien. Die Region müsse endlich an die wirtschaftliche Struktur herangehen, forderte Wollenberg.

Rolf Ertl (AfD) war der Ansicht, dass nicht immer das richtig sei, was die Mehrheit beschließe. Kaum sei ein Schrecken am Abklingen, werde der nächste heraufbeschworen. Er kritisierte, dass unzählige Busse leer herumfahren würden. Die Zustimmung der AfD zum Haushalt begründete Ertl damit, dass sich die Realität nicht ändern lasse. Jörn Weichold (Linke) indes begrüßte den Ausbau des ÖPNV. Er trat außerdem Rolf Ertl entgegen, der in Zusammenhang mit der Corona-Krise von „Zwangsimpfungen“ gesprochen habe. Weichold: „Ich habe keine Zwangsimpfungen gesehen.“

