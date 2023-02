Geldspritze für das Leih-Oma-Projekt

Von: Klaus Greif

Teilen

Das Projekt bekommt einen Zuschuss © Symbolfoto: Jens Wolf/dpa

Das vom lokalen Bündnis für Familie und dem Frauen- und Mütterzentrum (Frau MütZe) ins Leben gerufene Projekt Leih-Großeltern kann mit einem Zuschuss der Stadt rechnen.

Germering – Die Mitglieder des Sozialausschusses billigten den Vorschlag der Verwaltung, das Vorhaben jährlich mit 2500 Euro zu unterstützen.

Die Idee der Leih- Großeltern geht auf eine Initiative der ehemaligen Familienreferentin Eleonore Cröniger (CSU) zurück. Umgesetzt wurde sie dann aber erst vor zwei Jahren. Die Stadt gewährte eine Anschussfinanzierung in Höhe von 3000 Euro. Und Isolde Kirchner-Weiß vom Familienbündnis sowie Margarete Reifinger (Frau MütZe) machten sich an die Umsetzung. Sie rührten die Werbetrommel auf der Suche nach Leih-Großeltern und nach Familien, die sich für diese Art der Betreuung interessierten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der Erfolg war unterschiedlich groß, wie Isolde Kirchner-Weiß jetzt im Sozialausschuss berichtete. Die Zahl der interessierten Familien war weitaus höher als die der Leih-Omas – Opas meldeten sich gar nicht. Aktuell stehen laut Kirchner-Weiß 15 Familien auf einer Warteliste, fünf Frauen sind derzeit in einer Familie tätig. Dass das Projekt aktuell nicht recht vorankommt, liegt laut Kirchner-Weiß auch an der Pandemie. Es geriet zu Beginn von Corona komplett ins Stocken und lief erst wieder zögerlich an, als die ersten Impfungen möglich waren. Aber auch jetzt sei es noch so, dass die Zahl der Ehrenamtlichen geringer sei als vor Corona.

Alle profitieren

Vom Sinn des Projekts ist Kirchner-Weiß nach wie vor überzeugt. Im Zuschussantrag schreibt sie, dass alle Seiten davon profitieren: die Kinder, die durch eine vertraute Person der älteren Generation betreut werden; die Eltern durch das Wissen, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind. Und die Leihgroßeltern, die Kontakt zu jüngeren Generationen und im besten Fall eine Familienanbindung erhalten.

Für die Durchführung des Projekts ist eine Fachkraft zuständig. Sie bringt Leihgroßeltern und Familien zusammen, vermittelt bei Problemen und bietet für die ehrenamtlich tätigen Großeltern eine Supervision an. Diese soll sowohl der Bewältigung von schwierigen Situationen als auch der Prävention und Fortbildung dienen. Zusätzlich ist entsprechende Öffentlichkeitsarbeit erforderlich. Um all dies zu stemmen, ist das Vorhaben auf finanzielle Unterstützung der Stadt angewiesen.

Kontakt

Wer sich für das Projekt interessiert, kann sich unter Telefon (0 15 22) 4 72 94 21 an Margarete Reifinger wenden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.