25 Jahre Stadthalle: Musiknacht wird zum Höhepunkt

Drei Tage lang hat die Stadthalle ihren 25. Geburtstag nachgefeiert. Stimmungsvoll und abwechslungsreich darin eingebettet war die Germeringer Musiknacht, die alle zwei Jahre stattfindet.

Germering–Es war eine gelungene Musiknacht, freut sich Marie Luisan. Schon jetzt ist sie gespannt auf die Neuauflage 2021. Die 52-Jährige ist extra aus Aubing nach Germering gekommen. „Wer hier nichts Passendes findet und wer hier keine gute Laune bekommt, dem kann niemand helfen“, sagt die Münchnerin. Sie hat sich bei Gitarrenklängen im Nachtasyl entspannt, bei der Chorgemeinschaft mitsamt Kammerorchester die Klänge auf sich wirken lassen und am Ende mit der Flamencogruppe des TSV Unterpfaffenhofen mitgetanzt.

+ Ruhige Töne gab es im Nachtasyl, mit Gitarrenmusik aus fünf verschiedenen Jahrhunderten. © Hans Kürzl Vielen anderen Besuchern ging es wie Marie Luisan. Sie haben das Konzept genutzt und viele Musikangebote auf kurzer Distanz und innerhalb eines Hauses besucht. 26 Vereine, Orchester, Chöre und Bands mit über 500 Mitwirkenden hatten für reichlich Abwechslung gesorgt. „Die Musiknacht ist ein Höhepunkt unter den vielen kulturellen Veranstaltungen in der Stadt“, betonte Oberbürgermeister Andreas Haas. Er ging in seiner Rede auch auf die nachgeholte Jubiläumsfeier der Stadthalle ein, die bereits im vergangenen Jahr 25 Jahre alt wurde.

25 Jahre Stadthalle ein Jahr zu spät

„Dass wir das erst heuer feiern, liegt auch daran, dass wir 2018 keine Musiknacht hatten. Und dass die nur alle zwei Jahre stattfindet, liegt daran, dass wir den großen Fußballereignissen aus dem Weg gehen wollen“, erklärte Haas. Für Stadthallen-Leiterin Medea Schmitt war der Nachholtermin überhaupt kein Problem. Es erfülle sie vielmehr mit Stolz, dass die Musiknacht in der Stadthalle eine sehr gute kulturelle Heimat gefunden habe, so Schmitt.

Für viele Besucher waren die einzelnen Auftritte jedoch zu kurz. Sie hätten sich ein paar Zugaben gewünscht. Das habe man wegen des straffen Zeitplans aber nicht machen können, erklärte Schmitt. „Es sollte keine Gruppe benachteiligt werden.“ Die Germeringer Musiknacht solle ein Anreiz sein, später in die regulären Konzerte der einzelnen Gruppen zu gehen. „Da gerne mit jeder Menge Zugaben.“ So mussten sich etwa der TSV Unterpfaffenhofen, die Stadtkapelle und die verschiedenen Chöre auf die festgelegen Zeiten beschränken.

+ Dass Klassik kraftvoll sein kann, bewies das Sinfonische Blasorchester mit seinen Schlaginstrumenten. © Hans Kürzl Zugaben hätten locker auch „I Dolci Signori“ bei der Italienischen Nacht abliefern können. Schmitt sprach von einer Stimmung, „die mit jeder Minute besser wurde“. Ebenso empfand es Lars Neumeier, der an allen drei Tagen mitfeierte. „Ich habe mich einfach mittragen lassen“, beschrieb der 48-Jährige seine Erfahrungen. Da könne er schon mal zwischen den Musikrichtungen hin- und herwandern. „Deswegen mag ich Veranstaltungen wie so eine Musiknacht sehr gern.“

25 Jahre Stadthalle endet mit Frühschoppen

Abgeschlossen wurden die drei Tage mit einem Frühschoppen, der musikalisch mit „Teddy und den Lollipops“ in die 1950er-Jahre führte. Bei der Planung hatten sich die Organisatoren nicht einmal von den ungünstigeren Wetterprognosen für den Sonntag beeindrucken lassen. „Die Burschenschaft Unterpfaffenhofen wird ein Zelt aufbauen“, hatte Stadthallen-Leiterin Schmitt bereits im Vorfeld angekündigt. Die Burschen hatten zudem neben dem „Ladies Circle“ und anderen Anbietern die Verpflegung für die Veranstaltungen übernommen.

Begleitet wurden die drei Tage auch von der Ausstellung der Malschule, die das Thema „Mein Hut, meine Tasche und mein Rock“ kreativ umgesetzt im Forum präsentierte. Ruhepole im Trubel der Veranstaltungen waren der „Kloane Hoargart’n“ des Heimatvereins D’Parsberger Germering und die Musik des „Weiberleit Saitnspuis“. Allerdings war das Publikum hier überschaubar.

25 Jahre Stadthalle: eine Fanfare zum Geburtstag

Es war der emotionalste Moment der drei Tage, an denen die Germeringer Stadthalle ihren 25. Geburtstag aus dem Vorjahr nachfeierte. Die Stadthalle hat nun ihre eigene „Fanfare für das Haus“. Entwickelt und komponiert hat sie Rick Peperkamp, seit 2018 der musikalische Leiter des Sinfonischen Blasorchesters Germering. Als das Programm für die Musikalische Nacht zusammengestellt wurde, sei ihm der Gedanke gekommen, eine eigene Hymne für die Stadt und die Stadthalle zu schaffen. „Wir können in diesem Haus immer so viele wunderbare Konzerte spielen“, so Peperkamp. Daher sei ihm dieses neue Stück ein Bedürfnis gewesen.

+ Stolz auf die „Fanfare für das Haus“: (v.l.) Oberbürgermeister Andreas Haas, Stadthallen-Leiterin Medea Schmitt und Rick Peperkamp. © Hans Kürzl Ein wenig geahnt hatte es Stadthallen-Leiterin Medea Schmitt schon, was da auf sie und die Besucher zukam. Peperkamp habe einige Wochen vor der Musikalischen Nacht einige Andeutungen gemacht. „Doch so ganz genau habe ich es nicht gewusst“, erzählte sie und beschrieb ihre Gefühlslage spontan als „einfach irre“. Die Überraschung sei Peperkamp jedenfalls gelungen. Da konnte es der musikalische Leiter des Sinfonischen Blasorchesters auch verschmerzen, dass ihm sein Gameboy aus dem Jahre 1989 abhanden gekommen war. Den hatte er mitgebracht und an sich nur kurz einem Besucher überreicht. Peperkamp wollte aufzeigen, dass auch die Musik der Videospiele Einzug in die Welt der Konzertmusik gehalten hat. Das Orchester demonstrierte dies auch mit zwei Stücken.

