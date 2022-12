Bau des Briefzentrums: 3000 Jahre alter Brunnen samt Beigaben gefunden

Von: Klaus Greif

Bei den Ausgrabungen am Areal des künftigen Briefzentrums ist der bedeutende Brunnenfund (vorne) gemacht worden. © Marcus Guckenbiehl

Bei den Grabungen auf dem Gelände des Briefverteilzentrums an der Augsburger Straße ist ein bedeutender Fund gemacht worden.

Germering – Wie das Landesamt für Denkmalpflege jetzt mitteilt, handelt es sich um 3000 Jahre alten Brunnen, der mit zahlreichen Beigaben gefüllt war.

Die Grabungen auf dem riesigen Areal haben schon vor fast zwei Jahren, also vor dem Baubeginn begonnen. Der wichtigste Fund ist aber laut Stadtarchivar Marcus Guckenbiehl in diesem Frühjahr gemacht worden – genau da, wo mittlerweile die neue Tiefgarage des künftigen Briefzentrums schon überbaut ist. Laut den Auswertungen der Experten des Landesamtes für Denkmalpflege handelt es sich um einen mehr als 3000 Jahre alten, bronzezeitlichen Brunnen, der Kultstatus gehabt haben muss.

So sieht der Brunnenfund von oben aus. © Guckenbiehl

Die Funde

Auf die rituelle Bedeutung des fünf Meter tiefen Bauwerks weisen die zahlreichen Funde an dessen Grunde hin: 26 Gewandnadeln aus Bronze und mehr als 70 Tongefäße konnten die Archäologen daraus bergen. Die hohe Zahl und die hohe Qualität der Gegenstände sprechen dafür, dass diese nicht versehentlich hineingefallen sind. So handelt es sich bei der Keramik nicht um einfaches Alltagsgeschirr, sondern um feingearbeitete, verzierte Schalen, Tassen und Töpfe, wie sie die Menschen in der Mittleren Bronzezeit (ca. 1800- 1200 v. Chr.) beispielsweise auch als Grabbeigaben genutzt haben.

Die Magie des Brunnens

„Noch heute haben Brunnen für viele Menschen etwas Magisches. Sie werfen Münzen hinein, in der Hoffnung, dass ihre Wünsche erfüllt werden. Welche Motive unsere Vorfahren vor 3000 Jahren bewegten, Schmuck und andere wertvolle Gaben darzubringen, können wir heute nicht mehr nachvollziehen. Naheliegend wäre aber, dass sie als Opfer für eine gute Ernte gedacht waren“, erklärt Generalkonservator Prof. Mathias Pfeil, Leiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege.

Funde aus dem Brunnen. © Guckenbiehl

Durch seine Verfüllung unterscheidet sich dieser Brunnen dem Landesamt zufolge jedenfalls grundlegend von den anderen Brunnen auf der Grabungsfläche auf rund sieben Hektar. Von der Bronzezeit bis ins frühe Mittelalter wurden dort mehr als 70 Brunnen angelegt. Sie gehörten zu Siedlungen verschiedener Epochen, die noch heute durch Hausgrundrisse und Abfallgruben nachgewiesen werden konnten.

Niedriges Grundwasser

Die Tiefe des Brunnens weist laut Stadtarchivar Guckenbiehl darauf hin, dass er er offensichtlich in einer Zeit genutzt wurde, in der Grundwasserstand weit abgesunken war. Das lasse auf eine lange Trockenheit und sicher auch auf schlechte Ernteerträge schließen. „Möglicherweise kann man darin einen Grund erkennen, warum die damals hier lebenden Menschen einen Teil ihres Besitzes ihren Göttern in diesem Brunnen opferten“, so Guckenbiehl.

Jochen Haberstroh, zuständiger Archäologe am Landesamt, erhofft sich durch den guten Zustand des Fundes weitere Informationen über die damaligen Siedler.

Die Ausgrabungen im Germeringer Norden gehören zu den größten Flächengrabungen des letzten Jahres in Bayern. Mittlerweile konnten die Wissenschaftler um die 13 500 archäologische Befunde und dem frühen Mittelalter dokumentieren. Nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten sollen sie im Zeit+Raum-Museum ausgestellt werden.

