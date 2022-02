40 Paare erhalten Segen für ihre Beziehung

Teilen

Gut besucht, aber nicht zu voll: Rund 40 Paare waren zum Segnungsgottesdienst gekommen – trotz aller Corona-Auflagen wie die Maskenpflicht. © Kürzl

Ein wenig ist das Schmunzeln von Christian Kube trotz Maske zu erkennen. „Eine Umarmung, ein fester Händedruck, mit dem Kuss wird es etwas schwieriger werden“, sagt der Pastoralreferent.

Germering – Unter den Paaren beim Segnungsgottesdienst in St. Johannes Bosco ist das alles zum Friedensgruß trotz Maskenpflicht möglich. Alles gilt als Zeichen der Zärtlichkeit, der Aufmerksamkeit. Es ist ein Moment, in dem man sich gegenseitig ein Stück Zeit schenkt.

„Wir haben diese kleine Zeichen schon auch manchmal übersehen“, gestehen Christl und Hartmut Debner. Aber zum Glück hätten diese Phasen nie lange angehalten. Um sich dessen zu erinnern und die Beziehung immer wieder neu zu stärken, sei ein Segnungsgottesdienst eine gute Gelegenheit.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.

Pastoralreferent Kube sieht eine gewisse Sehnsucht nach „einem Halt, den so ein Gottesdienst gerade in diesen Zeiten geben kann“. In den knapp 60 Minuten sprach er von Zeiten, in denen Liebeskrüge leer zu sein scheinen, weil die Zeiten selbst zu viel fordern würden. Er lehnt sich an das Evangelium, in dem Jesus bei der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein verwandelt.

Hermann J. Wagner, der Kube beim Gottesdienst unterstützt, sieht das Wasser ergänzend als Symbol – wie als Lebenselexier für den Alltag. Auch mit wiederkehrenden Routinen könne man eine Beziehung immer wieder auffrischen, so Wagner. „Aus wenigen kann also im Alltag Festtag werden“, sagt auch Pastoralreferent Kube.

Fürbitten

Es kommt im Gottesdienst ebenso gut an, dass in den Fürbitten nicht nur der rund 40 anwesenden Paare gedacht wird. Ebenso wird an Paare in schwierigen Phasen erinnert oder an Beziehungen, die zerbrochen sind. In das von den Gottedienst-Besuchern ausgesprochene „Wir bitten Dich erhöre uns“ waren auch Menschen eingeschlossen, die sich nach einer neuen Partnerschaft sehnen.

So drang der Segen, den Kube und Wagner erteilten, durch die Kirchenmauern von St. Johannes Bosco über den Valentinstag hinaus: „Gott begleitete Euch weiterhin auf Euren Wegen.“ Dazu gab es für jedes Paar eine Rose – und den Rat, das jeder für den anderen durch Zärtlichkeit, Lachen und Verzeihen zum Segen werde. Gefühlvoll musikalisch umrahmt wurde das durch Simon Jung (Gitarre), Frieda-Maria Wallbrecher (Gesang) und Kirchenmusikerin Sul Bi Yi.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.