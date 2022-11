7200 Leute täglich mit einem Bus unterwegs - deutliche Steigerung der Fahrgastzahlen

Von: Klaus Greif

Der 857er-Bus verbindet den Bahnhof mit dem Einkaufszentrum GEP. Die Haltestellen am Bahnhof sind die meist frequentierten im Stadtgebiet. © mm

Der ÖPNV-Experte des Landratsamts präsentiert eine positive Bilanz des öffentlichen Nahverkehrs seit der letzten Ausweitung des Angebots.

Germering – Vor rund einem Jahr wurde das öffentliche Angebot an Buslinien in Germering erheblich ausgeweitet. Die Steigerung der Fahrangebote bezifferte Herrmann Seifert, Leiter der ÖPNV-Stabsstelle im Landratsamt, jetzt im Werkausschuss auf rund 40 Prozent. Das Angebot wird den Zahlen zufolge, die Seifert vorlegte, angenommen. Die Bilanz des ÖPNV-Experten war jedenfalls durchweg positiv: „7200 Menschen fahren in Germering mittlerweile täglich Bus. Mit dieser Zahl kann man hausieren gehen.“

Die Fahrgastzahlen, die Hermann Seifert den Stadträten präsentierte, sind aussagekräftiger als früher. Laut dem Nahverkehrsfachmann verfügen rund 30 Prozent der eingesetzten Busse über ein automatisches Fahrgastzählsystem. Ein- und aussteigende Kunden werden erfasst und liefern deswegen relativ exakte Zahlen über die Akzeptanz der Busse.

Diese Daten haben unter anderem auch gezeigt, wie erfolgreich das Neun-Euro-Ticket in Germering, aber auch im gesamten Landkreis gewesen ist. Wobei es nach Ansicht von Herrmann Seifert aber auch eine große Rolle spielt, dass man im Landkreis ein gutes Angebot zur Verfügung hat. Durchschnittlich wurden in der Neun-Euro-Zeit 20 Prozent mehr Bus-Gäste gezählt als davor. Die Linie 858 beispielsweise, die vom Freibad über den Bahnhof zur Krimhildenstraße führt, hat die Fahrgastzahlen von täglich 351 im Vor-Corona Jahr 2019 auf 1091 im Juni dieses Jahres steigern können.

Der Spitzenreiter

Spitzenreiter bei den neu eingeführten Linien ist der landkreisübergreifende 860er-Bus, der von Olching über Germering nach Freiham fährt: Im Juli wurde er jeden Tag von 2230 Menschen genutzt. Ebenfalls sehr gut angenommen wird die neue 157er-Linie, die von der Kerschensteiner Siedlung nach Freiham und dann weiter nach Pasing fährt: Sie wurde im Juli von 1784 Menschen genutzt.

Der Expressbus nach Fürstenfeldbruck (X850), den es auch vor dem Fahrplanwechsel schon gab, ist ebenfalls weiter attraktiv. Die Zahlen stiegen hier von 1188 (2019) auf mittlerweile 1449.

Der ÖPNV-Fachmann präsentierte den Mitgliedern des Werkausschusses auch eine Rangliste der am meisten frequentierten Bushaltestellen im Stadtgebiet. An der Spitze liegt hier kaum überraschend der Bahnhofsplatz mit 3780 Ein- und Aussteigern täglich. Seifert nahm auch Stellung zu Bussen mit alternativen Antrieben. Derzeit laufe landkreisweit eine Ausschreibung für 16 Fahrzeuge, es werde aber wohl bis 2030 dauern, bis alle Busse in Germering elektrisch fahren.

