A 96: Jenseits der Galerie ist es weiter laut

Julius Wagenführer hat es selbst gemessen: Der Lärm der Autobahn ist auf der Terrasse seines hauses ander Fichenstraße so laut wie vor den aufwändigen Lärmschutzmaßnahmen. © hk

Der mit dem sechsspurigen Ausbau der Autobahn A96 geschaffene Lärmschutz hat seine Lücken. Für Germeringer, die relativ nahe der Autobahn aber östlich der errichteten Galerie und Lärmschutzwände wohnen, hat sich wenig geändert.

Germering – Wenn Julius Wagenführer von seiner Terrasse aus nach Süden schaut, denkt er weniger an Urlaub und Erholung. Und schon gar nicht an Ruhe. Dafür ist es der Lärm von der Autobahn einfach zu laut. Wagenführers Grundstück befindet sich an der Fichtenstraße, rund 500 Meter entfernt von der im Süden liegenden Autobahn.

Seitdem Ende 2020 die Baumaßnahme an der A 96 beendet und der Lärmschutzwall fertig installiert wurden, hat Wagenführer Veränderungen wahrgenommen, in negativer Hinsicht. „In Richtung Westen waren die Lärmschutzmaßnahmen sehr erfolgreich. In Richtung Osten jedoch, ist der Lärm unverändert laut“, so Wagenführer. Die Baumaßnahmen sind deswegen seiner Ansicht nach wirkungslos.

Schallwellen

„Schallwellen kennen nun mal keinen 90-Grad-Winkel an die sie sich halten sollten“, erklärt er mit Galgenhumor. Zur Folge hat das, dass selbst auf der der Autobahn abgewandten Ostseite des Hauses 58 Dezibel (dbA) gemessen werden – nachts. Das entspricht an sich normaler Gesprächslautstärke, kann aber die Konzentration stören.

Gröber wird es dann schon im ersten Stock im Schlafzimmer, das in südlicher Richtung zu Autobahn liegt. Messgeräte gehen da locker über die 60 dbA-Marke, was einem vorbeifahrenden Auto entspricht. Lärm in dieser Lautstärke kann langfristig zu gesundheitlichen Schäden führen. Den Umgang mit solchen Messgeräten ist Wagenführer übrigens als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Karosserie- und Fahrzeugbauerhandwerk gewohnt.

Den Wecker haben Wagenführer und seine Frau Claudia, die Konrektorin an der Kerschensteiner Schule ist, salopp gesagt eigentlich abgeschafft. Den Job, so eine kuriose Entwicklung, haben die Vögel vor dem Haus übernommen. „Die singen mittlerweile so laut, weil sie sich untereinander bemerkbar machen müssen. Eine komische Laune der Natur“, merkt Wagenführer an. „So um 4.30 Uhr geht’s damit los.“ Schlafen bei offenem Fenster sei unmöglich. „Es nervt“, stellt er fest. Vor ein paar Jahren habe man das Haus renoviert. Dass man noch mehr auf den Schallschutz hätte achten sollen, habe keiner geahnt.

Fehler gemacht

Wagenführer betont, dass er nicht zu denen gehört, die auf massiven Ärger aus sind. Aber aus seiner Sicht sind Fehler gemacht worden, deren Folgen noch nicht absehbar sind. Sicher wäre eine kostengünstigere Schallschutzmaßnahme möglich gewesen, die man dann hätte bis nach Harthaus bauen können sinniert Wagenführer. „Weniger Geld bei effektiverer Umsetzung des Vorhabens.“ Nun gehe voraussichtlich vieles von vorne los, Klagen, Urteile, Planung und so weiter. Am Ende, so befürchtet er, stehe eine kostenintensive Maßnahme mit unzureichender Lösung des Problems.

Über ein ähnliches Problem im weiteren Verlauf der Autobahn in Richtung Gilching hat der Merkur vor kurzem berichtet. Petra und Martin Köhrer aus Geisenbrunn haben sich öffentlich beschwert, weil sie bei eigenen Messungen Überschreitungen der Lärmschutzgrenzen festgestellt haben – die Werte lagen höher als die von der Gemeinde Gilching gemessenen. Das Ehepaar Köhrer beklagt sich wie Julius Wagenführer darüber, dass die Lärmschutzgalerien nur bestimmte Bereiche von Germering und Gilching schützen.

