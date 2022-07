Nach 23 Jahren: Der Chef verlässt die die Realschule Unterpfaffenhofen

War über 20 Jahre lang in der Leitung der Realschule tätig: Christoph Breuer. © Kürzl

Christoph Breuer prägte 23 Jahre lang das Bild der Realschule Unterpfaffenhofen. 18 Jahre war er Rektor, fünf Jahre Konrektor der Realschule. Jetzt verabschiedet er sich in den Ruhestand. Sein Blick zurück fällt positiv aus.

Germering – Christoph Breuer beschreibt seinen Abschied vom Schulleben mit einem lockeren Spruch: „Mit sieben Jahren bin ich in die Schule gekommen, nach 57 Jahren komme ich raus.“ In diesen Worten schwingt Zufriedenheit und Gelassenheit mit. Dabei waren die ersten Schulerfahrungen des damals eher schmächtigen und mit der linken Hand schreibenden Jungen nicht besonders motivierend. „Die Lehrerin mochte das mit der linken Hand nicht.“ Seine Legasthenie machte es nicht einfacher. Er erinnert sich an endlose Diktate und dass das Steckenpferd der Mutter die Kommasetzung war.

War seit seiner Einschulung im Jahr 1965 57 Jahre lang an der Schule: Christoph Breuer. Diese Zeit endet jetzt mit dem Eintritt in den Ruhestand. © Repro Kürzl

Heute als Schulleiter sagt er dazu: „Es ist schwierig, aber es ist übbar.“ Und Breuer hinderte es nicht daran, Kunst und Englisch zu studieren. Die erste Stelle in Mering folgte, dann der Wechsel in die schulübergreifende Abteilung des Kultusministeriums. „Dort war ich für Schulbauten zuständig“, erinnert er sich. Später half das, beim Umbau des Nordflügels.

Ende August 1999 erfuhr Christoph Breuer von der Berufung nach Unterpfaffenhofen: „Am 1. September sollte ich als Konrektor anfangen.“ Mit ihm startete Marianne Brunner, die gleichzeitig Stadträtin in München war. Breuer war so immer für zwei oder drei Tage in der Woche eine Art Joker als Schulleiter. Das klappte, weil die Zusammenarbeit mit Brunner kollegial und vertrauensvoll gewesen sei.

Dieses Foto aus dem Jahr 2002 zeigt Christoph Breuer mit seiner Vorgängerin Marianne Brunner. © Repro Kürzl

Im Schuljahr 2001/2002 veränderte sich die Realschule aus Sicht von Breuer grundlegend: Der Übertritt wurde von der 7. auf die 5. Klasse vorgezogen. Breuer beschreibt dies rückblickend so: „Wir haben die Schüler zu Beginn der Pubertät bekommen. Das war manchmal anstrengend.“ Dass die Realschule immer noch mit der 5. Jahrgangsstufe beginnt, beurteilt Breuer allerdings positiv: „Ich freue mich darüber immer noch.“ Für eine gute Schullaufbahn der Kinder sei das wichtig.

Mit dem Schuljahr 2004/2005 begann Breuers Amtszeit als Schulleiter. Obwohl er in Pasing aufgewachsen ist und dort lebt, hat die lange Zeit in Unterpfaffenhofen die Verbundenheit Breuers mit der Stadt geprägt: „Ich bin mit Überzeugung auch Germeringer. Ich schätze das soziale Leben hier.“

Zwei Projekte stellt Breuer bei seinem Rückblick besonders heraus. Eines ist die Einführung des „EVA“-Raums (Eigentliche Verhaltens-Aenderung) vor 17 Jahren. Wenn Schüler ständig den Unterricht stören, kommen sie für einige Minuten in einen anderen Raum, um dort nachdenken zu können. „Schüler haben ein Recht, ungestört zu lernen, Lehrer ein Recht, ungestört zu lehren“, begründet Breuer die Maßnahme.

Das zweite Projekt liegt Breuer besonders am Herzen. Es heißt „LOB“ und steht für „Lernen optimistisch bewältigen“. Da wird soziales Engagement der Kinder oder eine Leistungssteigerung belohnt. „Selbst wenn einer von Note Fünf auf Vier springt, ist das ein Erfolg.“ Gutscheine für eine Pizza werden dafür ausgelost oder einmal über die Freitreppe gehen, die sonst den Lehrkräften vorbehalten ist. Er sei erstaunt gewesen, dass das als so cool empfunden würde, so Breuer. Das Wichtigste bei „LOB“ sei ihm, dem Tadel entgegenzusteuern. „Ned g’schimpft is g’lobt gnua, das ist Unsinn.“

Zu Breuers letzten Amtshandlungen zählen die Beurteilungen über Lehrer, die er noch abgeben muss, seine offizielle Verabschiedung am Donnerstag und die Abschlussfeier der 10. Klassen. Etwas Sinnvolles im sozialen Bereich werde er sich dann im Ruhestand suchen. Er denkt an ein Engagement bei der Tafel oder bei einer Willkommensgruppe.

Vorher wird er die Hochzeit seines Sohnes begleiten – und sich dann als begeisterter Radfahrer einen Traum erfüllen. Mit seiner Frau, die als Lehrerin an einem Münchner Gymnasium ebenfalls in Ruhestand geht, macht er eine Radtour nach Paris. Wobei Christoph Breuer Wert darauf legt, dass er nicht mit elektrischer Unterstützung radelt: „Kein E-Bike, sondern M-Bike, eigene Muskelkraft.“

Der neue Leiter der Realschule Unterpfaffenhofen

Carsten Wibranski leitet die Realschule Unterpfaffenhofen ab September kommissarisch. © Kürzl

Mit dem Schuljahr 2022/23 wird Carsten Wibranski, Lehrer für Deutsch und Geschichte, die Schule kommissarisch leiten. Die offizielle Stelle der Schulleitung konnte nicht besetzt werden. Seit Beginn des laufenden Schuljahres arbeitet er in Unterpfaffenhofen. Zuvor war er elf Jahre Konrektor an der Realschule in München Fürstenried. Seine eigene Schullaufbahn hat der Vater von zwei Töchtern in drei Bundesländern verbracht: Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Hans Kürzl