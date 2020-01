Abt aus St. Ottilien beschert SPD ein volles Haus

so voll ist der Amadeus-Saal in der Germeringer Stadthalle bei einer Bürgerversammlung eher selten.

Germering

von Hans Kürzl schließen

Bis auf den letzten Platz gefüllt war der Amadeus-Saal der Germeringer Stadthalle. Der Andrang zum Neujahrsempfang der SPD war so groß, dass sogar einige Gäste vor der Tür bleiben mussten. Das lag aber wohl nicht nur an der Politprominenz der Sozialdemokraten, sondern am geistlichen Ehrengast.