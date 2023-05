Alle fünf Radschrauben am Reifen eines Porsches entfernt

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

An einem Porsche wurde ein Rad gelockert (Beispielfoto). © NurPhoto/Imago

Am Reifen eines Porsches sind alle fünf Radschrauben entfernt worden. Der Fall gibt Rätsel auf.

Germering - Ein 55-jähriger Germeringer hatte seinen Porsche vom 1. Februar bis 17. Mai in einer Sammeltiefgarage an der Otto-Wagner-Straße geparkt. Als er am Donnerstag (18. Mai) sein Fahrzeug in Bewegung setzte, bemerkte er, dass der hintere linke Reifen gelockert war, wie die Polizei berichtet.

Der Germeringer hielt sein Fahrzeug sofort an. Er stellte fest, dass alle fünf Radschrauben entwendet worden waren. Glücklicherweise habe der 55-Jährige sofort reagiert und damit einen möglichen Verkehrsunfall verhindert, schreibt die Polizei. Am Porsche entstand kein Schaden. Der Wert der entwendeten Radschrauben wir auf 20 Euro beziffert. Warum jemand die Radschrauben entfernt hat, bleibt rätselhaft.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.