Bis nach Freiburg: Sie radelt und sammelt Spenden für das Hospiz

Startet am Freitag ihre Spendentour nach Freiburg: Anja Kobs, Ultradistanz-Sportlerin aus Alling. © privat

Die Allinger Ultradistanz-Sportlerin Anja Kobs ist wieder unterwegs, um Spenden zu sammeln. Die Gelder gehen an das Hospiz in Germering.

Germering/Alling – Die Allingerin engagiert sich in ihrer Freizeit für das vor Kurzem eröffnete Hospiz an der Unteren Bahnhofstraße. Schon vor zwei Jahren hat sie bei Aktionen 7200 Euro für das Projekt gesammelt. Am Freitag fährt sie mit dem Rad nach Freiburg im Breisgau, 350 Kilometer und 2400 Höhenmeter hat sie dabei zu überwinden. Kobs startet morgens um drei Uhr, am Abend plant sie am Freiburger Dreisamstadion einzutreffen, wo sie von OB Martin Horn empfangen wird. Tagblatt-Mitarbeiter Horst Kramer sprach mit Anja Kobs über ihre neueste Aktion. Das Hospiz ist zur Durchführung des Betriebs auf Spenden dringend angewiesen

Frau Kobs, warum tun Sie sich diese neueste Tortur an? Hat sich die Situation der stationären und ambulanten Hospizdienste in den vergangenen Jahren nicht verbessert?

Leider nein. Die Sterbebegleitung ist bei uns leider immer noch unterfinanziert. Spenden sind enorm wichtig. Darauf will ich mit meiner Aktion aufmerksam machen und zur finanziellen Unterstützung für das neue Germeringer Hospiz aufrufen. Trotz Pandemie, Krieg und Inflation dürfen wir nicht vergessen, dass die Menschen hier bei uns ein Recht haben, würdig zu sterben.

Wie kamen Sie auf die Tour nach Freiburg? Noch dazu mitten während der Tour de France. Ihre Strecke ist ja rund doppelt so lang wie eine durchschnittliche Tour-Etappe.

Die Koinzidenz ist Zufall, auch wenn ich das Geschehen auf der Tour täglich verfolge. Tatsächlich habe ich lange überlegt, was ich machen könnte. Schließlich muss es eine sportliche Aktion sein, die ungewöhnlich ist und für öffentliches Interesse sorgt. Nach dem Triathlon in Frankfurt (Anm. d. Red.: Kobs wurde W45-Ironman-Vize-Europameisterin) hatte ich die Idee zu einer ultralangen anspruchsvollen Radtour. Unabhängig davon hatte ich meiner in Freiburg lebenden Freundin Anne-Catrin versprochen, sie wieder einmal zu besuchen.

Einfach mal 350 Kilometer durch zwei Mittelgebirge zu radeln, die Schwäbische Alb und der Schwarzwald? Mitten im heißen Juli? Ist das nicht ein bisschen viel, selbst für Sie?

Ehrlich gesagt, hatte ich auch Zweifel. Ich bin zu meinem langjährigen Trainer Jo Spindler gegangen und habe ihn gefragt: Jo, schaffe ich das? Er hat nur gelacht und gesagt: Na klar!

Das Interview führte Horst Kramer.

Spenden: Wer die Aktion von Anja Kobs mit Spenden unterstützen will, erfährt auf ww.anjakobs.eu, wie es geht.