Alpenverein setzt auf Touren für die Familie

Die Ortsgruppe des Alpenvereins hat ihren Vorstand für drei weitere jahre im Amt bestätigt (v.l.): Christian Heyne (Familientouren), Peter Hafner (Vorsitzender), Horst Schnippert (Kassenwart), Frank Pirsig (Sommertouren), Sibylle Meyer (Schriftführerin) und Peter Weber (Wintertouren). © Kürzl

Die Ortsgruppe Germering des Deutschen Alpenverein (DAV) München und Oberland bezeichnet sich selbst als lockeren Zusammenschluss von Bergbegeisterten.

Germering – Knapp über 500 Mitglieder zeigen, dass Bewegung an der frische Luft trotz Pandemie durchaus angesagt und zeitgemäß ist. Doch bei der Jahresversammlung, die jetzt in der Vereinsgaststätte des TSV Unterpfaffenhofen durchgeführt wurde, wurde auch ein Problem deutlich: Die Mitgliederzahlen sind zwar einigermaßen stabil, es zeichnet sich aber Nachwuchsmangel ab.

Die genaue Altersstruktur der Ortsgruppe wollte der bei den fällig gewordene Neuwahlen im Amt bestätigte Vorsitzende Peter Hafner nicht öffentlich machen. Seine Aussage „junge Mitglieder sind nicht so eingetreten“ wurde von den anwesenden Mitgliedern mit Humor aufgenommen, der das Problem deutlich machte.

Für Vorstandsmitglied Christian Heyne ist dies kein Grund zu resignieren. Auch die Tatsache, dass es keine ausgesprochene Jugendgruppe gibt, ficht ihn nicht an. Er bleibt in der Ortsgruppe für die Familientouren zuständig und will gewissermaßen auf diesem Umweg wieder Jugend etablieren. Etwa zwischen fünf und zehn Jahren sind die Kinder derzeit alt, die sich innerhalb der 2019 in Leben gerufenen Gruppe mit ihren Eltern an den Touren beteiligen. Heyne hegt da die Hoffnung, dass schon ein paar in der DAV-Ortsgruppe hängen bleiben werden, wenn sie etwas älter sind.

Kein Stress

Daher wird bei den Familientouren nicht übermäßig Stress gemacht. „Wir rauschen da nicht die großen Strecken rauf und runter“, sagt Heyne. Und die Touren würden meist auch nicht auf Gipfel führen. Trotzdem achte man darauf, dass die Strecken Eltern wie Kindern Abwechslung bieten würden und „interessant sind“, wie es Heyne ausdrückt. Es gibt aber ein weiteres Problem in diesem Bereich: Ausgebildete Jugendleiter sind Mangelware – in Germering ebenso wie in den umliegenden Ortsgruppen.

Die beiden weiteren Tourenwarte im Vorstand, Frank Pirsig (für Sommer) und Peter Weber (für Winter), können grundsätzlich von einem leicht gestiegenen Interesse berichten. Die Touren seien im Schnitt mit etwa fünf Teilnehmern belegt. „Klingt wenig, aber es ist okay“, sagt Weber. Man wolle keine Massenbewegung. Der Vorsitzende Hafner ergänzt dies mit dem Hinweis, dass Mehrtagestouren vergleichsweise häufig ausgebucht seien. Tagestouren seien oft mäßiger gebucht.

Kein Minus

Keine Sorgen braucht sich dagegen die Ortsgruppe um ihre finanzielle Situation machen. Zwar hat Kämmerer Horst Schnippert Reisekostenerstattungen in Höhe von 2000 Euro und Honorare für Tourenleiter mit 2500 Euro in den Haushalt des laufenden Jahres kalkuliert. Aber Zuschüsse der Stadt Germering und Zuwendungen der übergeordneten Sektion des DAV lassen kein Minus entstehen. Das fördert auch die Vorfreude auf ein bevorstehendes Jubiläum. Im Jahr 2024 kann die Ortsgruppe Germering auf das 40-jähriges Bestehen zurückblicken.

Mehr Informationen

zur Ortsgruppe Germering gibt es unter www.alpenverein-muenchen-oberland.de/germering. Kontaktaufnahme per E-Mail: hafner.peter@gmx.de.

