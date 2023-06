Altenheim Don Bosco: Die ersten Bewohner sind da

Von: Klaus Greif

Einige Arbeiten müssen noch erledigt werden, ehe das Caritas-Altenheim an der Parkstraße ganz in Betrieb gehen kann. © Weber

Die Fertigstellung des neuen Altenheims Don Bosco hat sich etwas verzögert. Zwar sind mittlerweile die ersten Personen des Betreuten Wohnens eingezogen. Die stationäre Altenhilfe ist aber noch nicht in Betrieb genommen worden.

Germering – Gut drei Jahre nach dem Baubeginn ist das neue Caritas-Altenheim äußerlich so gut wie fertig. Allerdings sind noch restliche Arbeiten vor allem auch im Freibereich notwendig, um das Haus vollständig in Betrieb zu nehmen. Ursprünglich war dies schon für Mai geplant. Aber auch die Caritas als Bauherr musste laut Sprecherin Bettina Bäumlisberger mit einem Problem kämpfen, das zurzeit alle Branchen trifft: „Der Personalmangel ist natürlich auch eine Herausforderung für ein komplexes Bauvorhaben, das zu einzelnen Verzögerungen geführt hat.“ Unabhängig davon sei der Bauverlauf aber überwiegend problemlos gewesen.

Immerhin konnte der Mai als Einzugstermin für den Komplex des Betreuten Wohnens eingehalten werden. Es sind laut Bäumlisberger derzeit schon 15 Wohnungen belegt. Sukzessive kämen jede Woche zwei bis drei dazu. Insgesamt gibt es im Haus an der Parkstraße 67 unterschiedlich große Einheiten für Betreutes Wohnen. Hinzu kommen künftig 64 Plätze in der vollstationären Pflege und 25 in einer Tagespflege.

Geleitet wird das Haus von Monika Ueltzhöffer. Sie ist laut Bäumlisberger eine erfahrene Leiterin von verschiedenen Altenheimen im Diözesan-Caritasverband. Mit ihrem Team bereitet sie sich seit Monaten auf die Öffnung des Bosco-Heimes vor. Sie wird dabei vor allem mit Pflegekräften arbeiten können, die im aufgelösten Caritas-Altenheim in Karlsfeld tätig waren und für Germering übernommen wurden. Zudem habe die Caritas viele neue Kollegen gewinnen können. Dennoch sucht man aber noch Fach- und Hilfskräfte für alle Arbeitsbereiche, erklärt Sprecherin Bettina Bäumlisberger.

Die offizielle Einweihung des neuen Caritas-Altenheims ist übrigens erst für November geplant. Sie wird von Kardinal Marx vorgenommen, der dann auch den Altar der neuen Hauskapelle weiht.

