Rückkehr zur Normalität: Am Abenteuerspielplatz läuft’s wieder

Von: Klaus Greif

Martin Pollok am Rande von Wühlmaus-City: Die von den Kindern gebaute Hüttenstadt am Abenteuerspielplatz wird jedes Jahr größer und stößt bald an seine Grenzen. © Archiv

Der Abenteuerspielplatz ist im ersten Sommer nach der Pandemie auf dem Weg zurück zur Normalität. Doch die Corona-Zeit hat auch Folgen.

Germering – Die Zahl der Besucher ist schon im Vorjahr wieder nach oben gegangen, berichtete Leiter Martin Pollok im Sozialausschuss. Allerdings hat Corona auch spürbare Auswirkungen auf die jungen Besuchergehabt. Auffälliges Verhalten hat zugenommen.

Die Idee, den Stadträten einen umfassenden Bericht über die Situation am Abenteuerspielplatz (ASP) zu geben, hat laut Sozial- und Jugendamtsleiter Martin Rattenberger vor allem einen Hintergrund: Das neu gebaute ASP-Spiel- und Betriebshaus ist seit rund einem Jahr geöffnet. Mit dem Ende der Pandemie sei auch wieder Routine am Platz eingekehrt.

Martin Pollok nutzte die Gelegenheit und bedankte sich bei der Stadt und allen Unterstützern für das neue Haus. Das in Holzbauweise errichtete Gebäude sei ein Vorbild für energieeffizientes Bauen. Dass der Neubau überwiegend während Corona stattgefunden hat, sei sogar ein Vorteil gewesen: „Während des Lockdowns konnten wir entspannt umziehen.“

Neues Haus kommt bei allen gut an

In den vergangen Monaten sei aber nicht nur ein neues Haus entstanden, berichtete der ASP-Leiter dem Ausschuss: „Auch drumherum wurde einiges erneuert.“ Es gibt eine neue Kettcar-Bahn, die um den Kletterfelsen herumführt. In einem neuen Schuppen kann Werkzeug und Spielmaterial gelagert werden – oder auch ein Igel groß gezogen werden, wie Pollok berichtete: „Die Kinder haben ihn Sonic genannt. Gemeinsam haben wir ihn über den Winter gebracht.“ Erneuert worden sind auch die Wasserrutsche, das Tor am Aubinger Weg und die Begrünungen hinter dem Haus.

Das neue Spielhaus, das Pollok den Stadträten mit zahlreichen Bildern vorführte, wird dem Leiter zufolge bestens angenommen. Es bietet auch mit einem Toberaum mit Sprungmöglichkeit vom 1. Stock nach unten auf eine Weichbodenmatte, einer Werkstatt, zahlreichen Spiel- und Bastelräumen, Kicker- und Billardtisch, Schlagzeug und Kreativangeboten alles, was sechs- bis 13-jährige Kinder brauchen, um sich wohlzufühlen. Eine Küche, die mehr als doppelt so groß ist wie die alte, und ein Ruheraum runden das Angebot des Hauses ab.

Eine Attraktion des ASP ist der so genannte Hüttenbereich: Hier können die Besucher seit Jahren eigene Gebäude bauen und so die Wühlmaus-City genannte Stadt nach und nach vergrößern. Möglich ist dies aber nur, wenn sie zuvor einen Bau-Ausweis gemacht haben.

Dass der ASP wieder an Zeiten vor der Pandemie anknüpft, bewies Pollok mit einigen Zahlen: Im Jahr 2018 gab es am Platz 49 Tage, an denen mehr als 100 Besucher gekommen sind. Schon 2022 sind es 59 Tage mit über 100 Kindern gewesen. Und in diesem Jahr läuft es ebenfalls wieder sehr gut, sagte Pollok.

Auswirkungen der Pandemie

Der Sozialpädagoge hatte allerdings nicht nur gute Nachrichten parat. Am Platz steigt die Zahl der Kinder mit Auffälligkeiten wie aggressives Sozialverhalten. Mit traumatisierten Flüchtlingskindern müsse man sich ebenfalls öfter beschäftigen. Junge Besucher mit Sprachstörungen oder ADHS-Symptomen sind laut Pollok ebenfalls öfter anzutreffen. Außerdem erfahre man immer häufiger von Kindern, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind. Dann nehme man Kontakt zum Jugendamt auf und beteilige sich auch an Familienräten. Junge Besucher im Teeniealter mit Depressionen seien zudem ein Problem – allerdings gebe es am Platz zurzeit wenige Kinder in dieser Altersgruppe.

All diese Entwicklungen sind aus Sicht von Pollok einerseits eine Folge der Pandemie. Andererseits seien aber auch aktuelle Krisen wie Inflation oder Ukrainekrieg als Ursachen dafür zu sehen.

Auch der ASP hat Personalprobleme

Am Abenteuerspielplatz sind zurzeit drei Sozialpädagogen und ein Erzieher – davon aber nur einer in Vollzeit, sowie Bundesfreiwilligendienstler (Bufdis), Praktikanten und Honorarkräfte beschäftigt. Damit komme man einigermaßen zurecht, berichtete Martin Pollok. Allerdings könne man im Falle von Krankheit oder wenn jemand im Urlaub ist, das Angebot nicht mehr in der gewohnten Art und Weise aufrecht erhalten. Man suche deswegen dringend nach Bufdis, Praktikanten und Honorarkräften.



Dann könnte man möglicherweise das Angebot des ASP-Spielmobils wieder auf das Niveau bringen, das es vor Jahren einmal gab. Damals fuhr der mit Spielangeboten vollgepackte Kleinbus dreimal in der Woche unterschiedliche Spielplätze in der Stadt an. Übrig geblieben ist nur der Erikapark, der jeden Mittwoch Ziel des ASP-Spielmobils ist, sowie die Stadtbibliothek, die an jedem ersten Samstag im Monat angefahren wird.



Sozialreferent Herbert Sedlmeier (CSU) schlug vor, dass das Mobil dann auch mal zum Westpark fahren sollte. Dort habe der Teilhabebeirat eine Frisbee-Golf-Anlage initiiert, die auch Kindern gefallen dürfte. Er regte zudem eine Zusammenarbeit mit dem Beirat an.

