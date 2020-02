Ausgaben und Einnahmen rekordverdächtig

Die Steuereinnahmen der Stadt sind weiter gestiegen. Alleine im laufenden Jahr fließen einschließlich anderer Zuweisungen rund 94 Millionen Euro in die Stadtkasse. Das Geld wird aber auch benötigt: Investitionen und andere Ausgaben bewegen sich ebenfalls auf Rekordniveau.

Germering – Kämmerer René Mroncz präsentierte bei der Vorberatung des Haushalts im Hauptausschuss ein Zahlenwerk, das unter günstigen Bedingungen zustande gekommen ist. „Die Steuereinnahmen sind äußerst erfreulich. Wir bewegen uns auf ganz hohem Niveau.“ Trotz vorsichtiger Kalkulation kann Mroncz heuer mit Einnahmen von rund 94 Millionen Euro rechnen. Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 steigen diese Einnahmen kontinuierlich auf dann 97,6 Millionen Euro an. Ein Vergleich mit der Vierjahresspanne des vergangenen Haushalts zeigt den Unterschied noch deutlicher: Von 2019 bis 2022 rechnete der Kämmerer mit Einzahlungen von rund 365 Millionen Euro. Von 2020 bis 2023 sind es 380 Millionen Euro.

Auf der anderen Seite sind aber auch die Ausgaben nicht weniger stark angewachsen. Alleine die vor kurzem beschlossene Großraum-München-Zulage kostet die Stadt jährlich zusätzlich 2,5 Millionen Euro – im Planungszeitraum sind das Mehrausgaben von zehn Millionen Euro.

Das meiste Geld steckt die Stadt in notwendige Investitionen: Insgesamt werden hier in vier Jahren rund 120 Millionen Euro fällig. Das sind rund 22 Millionen Euro mehr als im Haushalt 2019. Im laufenden Jahr sind es fast 40 Millionen Euro, die vor allem für die Sanierung von Schulen und Straßen, den Neubau von Kitas, den Kauf von sozial geförderten Wohnungen oder die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik benötigt werden – letzteres wird insgesamt rund 1,3 Millionen Euro kosten.

Trotz der hohen Steuereinnahmen können die Ausgaben nur mit einer Nettokreditaufnahme in Höhe von rund 9,8 Millionen Euro geschultert werden. Die Gesamtschulden der Stadt steigen damit im Planungszeitraum auf rund 41 Millionen Euro – bei 41 000 Einwohnern sind dies etwa 1000 Euro für jeden Germeringer. Demgegenüber stehen laut Mroncz aber auch die Investitionen in die städtische Infrastruktur. Die so genannte dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt ist weiter gewährleistet.

Bei einem Blick in die Zukunft verwies Mroncz einerseits auf die Unwägbarkeiten der geo- und wirtschaftspolitischen Lage: Die Themen Klimawandel, Digitalisierung, Handelskriege, Brexit oder das Corona-Virus stellten Unsicherheiten dar, die keine verlässlichen Prognosen zuließen. Für das laufende Jahr rechnet er aber noch mit einer positiven Entwicklung der Steuereinnahmen.

Kritisch wird es laut Mroncz ab dem Jahr 2024. Dann werden rund 55 Millionen Euro für weitere Investitionen fällig – unter anderem seht die Sanierung der Kirchenschule an: „Was wir dann machen, müssen wir uns noch überlegen.“

Der Hauptausschuss billigte den Haushalt ohne Gegenstimmen. Jetzt muss noch der Stadtrat zustimmen.

Die wichtigsten Investitionen

Im Investitionsprogramm der Stadt bis 2023 stehen Posten, die vom Kauf einer neuen Waschmaschine für 3000 Euro für das städtische Reinigungspersonal bis hin zu 36 Millionen Euro für die Erweiterung der Wittelsbacher Schule reichen. Der Bau der geplanten Grundschule am Kreuzlinger Feld taucht hier ebenfalls auf. Ab 2022 sind 4,5 Millionen Euro dafür vorgesehen.

Das Kreuzlinger Feld taucht auch an anderer Stelle noch bei den Investitionen auf – und zwar auf der Einnahmenseite: Die Grundeigentümer beteiligen sich ab 2022 mit knapp neun Millionen Euro an den Kosten für die notwendige Infrastruktur. Mehrere Vertreter der Feuerwehr Germering, die die Sitzung verfolgten, konnten sich über eine für sie positive Nachricht freuen. Für die Erweiterung des Gerätehauses an der Augsburger Straße stehen bis 2023 4,4 Millionen Euro im Haushalt. Hinzu kommen für beide Feuerwehren neue Gerätschaften und Fahrzeuge im Wert von rund 1,5 Millionen Euro.

Der SC Unterpfaffenhofen war ebenfalls mit einer Delegation im Sitzungssaal vertreten. Sie nahmen erfreut zur Kenntnis, dass die vom Verein gewollte Neugestaltung der Sportanlage an der Bertha-v.-Suttner-Straße ab diesem Jahr mit Planungskosten und ab 2023 mit Baukosten in Höhe von 2,9 Millionen Euro im Haushalt steht. Insgesamt sind dafür rund 4,5 Millionen Euro vorgesehen. Die Umgestaltung der alten Kaserne wird dem Investitionsprogramm zufolge ab 2022 konkret: Dann sind drei Millionen Euro an Baukosten vorgesehen. Die Planungskosten stehen schon jetzt jährlich mit 250 000 Euro im Haushalt. Die Aufwendungen der Stadt für eine Verbesserung des Radverkehrs sind der Übersicht halber zum ersten Mal in einem eigenen Haushaltsplan zusammengestellt worden. Demnach gibt die stadt in diesem Jahr 743 000 Euro, im nächsten 950 000 Euro dafür aus. Die Erneuerung der Stellplätze am Bahnhof Harthaus ist hier ebenso zu finden wie die Einrichtung der Fahrradstraße von der Wiesen- zur Eisenbahnstraße