Auto fängt Feuer - Fahrer verhindert Schlimmeres, bringt sich aber auch in Gefahr

Von: Thomas Steinhardt, Tobias Gehre

Teilen

Die Feuerwehr löschte den Brand. © FFW Unterpfaffenhofen

Ein besonnener Autofahrer hat am Dienstag in Germering bei einem Brand Schlimmeres verhindert. Er brachte sich dadurch allerdings selbst in Gefahr.

Germering - Am Dienstagabend fuhr ein 66-jähriger Germeringer gegen 20.30 Uhr mit seinem etwa 20 Jahre alten VW-Golf von der Arbeit nach Hause. In der Tiefgarage angekommen, bemerkte er eine große Hitzeentwicklung sowie Rauch aus dem Motorraum, wie die Polizei berichtet. Der Germeringer handelte gedankenschnell und fuhr seinen Pkw wieder aus der Tiefgarage, so die Polizei.

Auto abgestellt

Er stellte das Fahrzeug am Fahrbahnrand in der Friedenstraße in Germering ab. Als er das Auto verließ, qualmte es stark. Der Fahrer versuchte noch, das Feuer mit einer Decke zu löschen. Ein 36-jähriger Germeringer wurde auf den Rauch aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Der Germeringer verspürte vor Ort einen leichten Hustenreiz und kam daher zur weiteren Abklärung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein erheblicher Schaden, der insgesamt auf einen vierstelligen Wert geschätzt wird. Derzeit wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter

Hätte das Auto in der Tiefgarage gebrannt, wären die Bewohner des Gebäudes in Gefahr gewesen, erklärt ein Feuerwehrsprecher. Allerdings habe sich der Fahrer selbst gefährdet. „Es ist ein zweischneidiges Schwert“, so der Sprecher.

Unter schwerem Atemschutz

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte Motorraum bereits im Vollbrand gestanden. Er wurde unter schwerem Atemschutz und dem Einsatz von Schaummittel schnell unter Kontrolle gebracht, berichtet die FFW Unterpfaffenhofen.

Die Wehr war mit 27 Kräften vor Ort.

Lesen Sie auch Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Stromausfall, Quarantäne, Hochwasser und Co. – es gibt viele Gründe für einen Notvorrat. Die Bundesregierung empfiehlt folgende Lebensmittel für 10 Tage. Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.

Auch interessant: Der Blaulichtticker für die Region FFB.