Auto rumpelt über Bordstein und kracht in Zahnarztpraxis

Von: Sabine Kuhn

Der Golf rammte die Glasfront an der Rathauskreuzung. © ffw Germering

Ein VW Golf ist in Germering an der Rathaus-Kreuzung in der Fensterfront einer Zahnarztpraxis gelandet.

Germering - Der Fahrer (18) war in der Nacht auf Freitag um 0.30 Uhr auf der Unteren Bahnhofstraße Richtung Westen unterwegs. Als er die Kreuzung mit der Hörwegstraße passierte, kam von dort ein Taxi, das nach links, in die Untere Bahnhofstraße einbiegen wollte. Die Ampel war aus, also hatte der Golf Vorfahrt.

Was dann passierte ist nicht ganz klar. Jedenfalls wich der 18-Jährige dem Taxi aus. Die Autos stießen nicht zusammen. Dafür rumpelte der Golf über einen Randstein, zwei Treppenstufen und dann in das Praxisfenster. Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr verschalte das Fenster. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

