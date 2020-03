Enormer Schaden: Autofahrer rasiert Gartenzaun ab und kracht gegen Reihenhaus

Der Fahrer eines Audi A4 hat in der Nacht auf Montag in Germering einen Zaun und eine Gartenhütte abrasiert - um schließlich mit seinem Auto gegen ein Wohnhaus zu krachen. Der Sachschaden ist enorm.

Germering - Der Fahrer des Audi A4 kam am Kreisverkehr an der Planegger Straße in Richtung Norden fahrend gegen 0.30 Uhr rechts von der Fahrbahn ab. Er sauste zunächst gerade aus auf das Grundstück des ersten Reihenhausbesitzers. Hier überfuhr er einen Zaun, die Gartenhütte und diverse Gegenstände im Garten. Dann krachte er gegen die Fassade des neben liegenden Reihenhauses, wo der Wagen auf der Terrasse zum Stehen kam.

Der Aufprall war laut Polizei so heftig, dass Risse in der Hauswand entstanden. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden dürfte sich hier auf rund 100 000 Euro belaufen, der im Garten des ersten Geschädigten auf rund 15000 Euro.

Die Polizei fand vor Ort nur den Unfallwagen vor. Er weist einen Totalschaden auf. Das Warnblinklicht aber funktionierte noch. Der Zündschlüssel steckte.

Vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur, er war offensichtlich zu Fuß von der Unfallstelle in unbekannte Richtung geflüchtet. Sein Pkw wurde sichergestellt und musste mit Hilfe eines Krans abgeschleppt werden. Die Halterin des Wagens ist eine Frau (30) aus Markt Indersdorf (Kreis Dachau). Sie berichtete noch in der Nacht, dass ihr Mann nach einem Streit alkoholisiert mit ihrem Wagen losgefahren sei. Der Verdacht gegen den 31-jährigen Mann bestätigte sich am Montag in der Früh gegen 5.50 Uhr, als er sich bei der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck stellte und alles einräumte. Ein durchgeführter Alkoholtest heute früh ergab einen Wert von knapp 1 Promille.

