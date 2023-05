Autofahrerin rammt Wagen im Gegenverkehr frontal

Germering

Bei einem Unfall in Germering sind zwei Personen leicht verletzt worden. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

Germering - Am Montag (22. Mai) fuhr eine 65-jährige Gröbenzellerin um 18.45 Uhr mit ihrem VW Tiguan auf der Landsberger Straße stadteinwärts in westliche Fahrtrichtung. Ein 56-jähriger Germeringer mit seinem Skoda Superb und ein 53-jähriger Fürstenfeldbrucker mit seinem BMW XDrive kamen ihr in einer Fahrzeugkolonne entgegen. Aus laut Polizei bislang ungeklärten Gründen geriet die 65-Jährige mit ihrem VW in den Gegenverkehr, stieß frontal mit dem Skoda zusammen und touchierte hierbei den BMW, wie die Polizei berichtet.

Die Unfallverursacherin und der Skoda-Fahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer wurde laut Polizei nicht verletzt. Beim VW und dem Skoda wurden jeweils die komplette Fahrzeugfront eingedrückt und am VW das linke Vorderrat abgerissen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am BMW entstand ein Streifschaden an der linken Fahrzeugseite. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 41 000 Euro.

Die Feuerwehr Germering sicherte die Unfallstelle ab und band auslaufende Betriebsstoffe. Die Landsberger Straße war für die Zeit der Bergungsmaßnahmen für gut eine Stunde zwischen der Münchner Straße und der Krokusstraße komplett gesperrt.

