Vorschläge nach Aktionswoche: Weniger Tempo und mehr Lastenräder

Von: Hans Kürzl

Sitzgelegenheiten mit Signal-Wirkung: Die Germeringer wurden heuer befragt, wie sie sich die Untere Bahnhofstraße vorstellen. Jetzt gab es Ergebnisse. Die Germeringer sind sich weitgehend einig, dass sich etwas ändern muss. Allerdings sind ihre Lösungswege sehr verschieden. Sarah Zelt vom Wiener Planungsbüro © KÜRZL

Wie sieht die Zukunft von Germerings Unterer Bahnhofstraße aus? Diesem Thema widmete sich eine Aktionswoche.

Germering – Nun steht das Ergebnis fest: Empfohlen wird, Tempo zu reduzieren und mehr Platz für Lastenräder zu schaffen. So soll die Aufenthaltsqualität erhöht werden.

Weniger Tempo auf der Straße und mehr Platz für Lastenräder – das gibt der Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss der Stadtverwaltung für die Untere Bahnhofstraße mit auf den Weg. Ebenfalls einstimmig sprach sich das Gremium dafür aus, einen Wettbewerb vorzubereiten, der eine Überplanung des Bereichs zwischen der Bahnhofs-Unterführung und dem Kleinen Stachus zum Ziel hat.

Rote Sitzgelegenheit

Mitte Mai hatte das „Kollektiv Raumstation“ eine Aktionswoche gestaltet, an der sich Bürger und Gewerbetreibende beteiligen konnten. Ziel war im Prinzip eine Ideensammlung, wie sich die Untere Bahnhofstraße verändern könnte. Unter anderem wurden Workshops angeboten, Umfragen gestaltet. Markantes Zeichen der Woche waren auffällig rot gehaltene Sitzgelegenheiten, die auf einem Parkplatz vor einem Geschäft platziert wurden.

Für das in Wien ansässige „Kollektiv Raumstation“ präsentierten nun Sarah Zelt und Gunnar Grandel die Ergebnisse, die unter anderem aus über 200 Befragungen entstanden. „Die Germeringer sind sich weitgehend einig, dass sich etwas ändern muss. Allerdings sind ihre Lösungswege sehr verschieden“, zog Zelt das grundsätzliche Fazit.

Gleich auf Tempo 20 runter?

Dem fügte Grandel hinzu, es sei aber doch überraschend gewesen, „dass sich unterschiedliche Bedürfnisse nicht ausschließen müssen“. Aufenthaltsqualität vertrage sich durchaus mit guter Erreichbarkeit und Parkplätze mit Sitzgelegenheiten.

Letztere werden zwar den Winter über vom Bauhof eingelagert, sollen aber ab dem kommenden Frühjahr 2023 wieder zum Einsatz kommen. Bis dahin wird sich die Verwaltung mit den weiteren Aufgaben beschäftigen, die ihnen der Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss mit auf den Weg gab.

Dazu gehört die Reduzierung der Geschwindigkeit. Barbara Mokler (Grüne) schlug vor, gleich auf Tempo 20 herunterzugehen. „Das würde in jeder Beziehung für Entspannung sorgen“, begründete sie ihr Anliegen.

Dass die Herabsetzung des Tempos „grundsätzlich ein gutes Signal ist“, befand CSU-Stadträtin Katrin Schmidt. Am weitesten ging die Vorstellung von Johann Pichelmaier (CSU), der den Durchgangsverkehr zwischen Bahnhof und Kleinem Stachus herausnehmen wollte.

Außerdem einigten sich die Ausschussmitglieder darauf, die Ergebnisse der Aktionswoche bei nächster Gelegenheit auch dem Stadtrat in seiner Gesamtheit zu präsentieren. Das „Kollektiv Raumstation“ habe gute Arbeit geleistet, sagte Benedikt Nesselhauf (CSU). Der Aufwand sei durch die Bedeutung der Straße gerechtfertigt gewesen.

Ladesäulen für E-Autos

Dem schloss sich als Sitzungsleiterin die zweite Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair (CSU) an: „Sie waren sehr engagiert“, lobte sie die Mitarbeiter des Kollektivs. Die Aktionswoche habe geholfen, Wege und Ideen zusammenzubringen.

Im Nachgang zu der Aktionswoche hatte sich der Wirtschaftsverband Germering ebenfalls zu Wort gemeldet. „Es muss festgestellt werden, dass es eher eine Durchgangs- als eine Einkaufsstraße ist“, hieß es in dessen Statement. Auch von dessen Seite wurde eine Temporeduzierung ins Gespräch gebracht.

Aus Sicht der in der Unteren Bahnhofstraße ansässigen Geschäfte ist es außerdem vorstellbar, Anlieferparkflächen für bestimmte Uhrzeiten freizuhalten. So soll Parken in zweiter Reihe vermieden werden. Außerdem steht auf dem Wunschzettel des Wirtschaftsverbandes: Der Baumbestand soll erhalten werden und Schnellladesäulen für E-Mobilität geschaffen werden.

