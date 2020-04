Corona behindert Hallenpläne des Clubs

Die FTG-Tennishallen an der Schmiedstraße werden noch in diesem Jahr abgerissen. Der Tennisclub Kreuzlinger Forst, der dort sein Wintertraining abhält, will als Ersatz eine eigene Halle auf dem Vereinsgelände errichten. Ein städtischer Zuschuss wurde in Aussicht gestellt. Die Corona-Krise hat jetzt aber alles durcheinandergewirbelt.

Germering – Start und Ziel ungewiss – beim TC Kreuzlinger Forst befindet man sich derzeit in jeder Beziehung im Schwebezustand. Der sportliche Betrieb ruht erst einmal bis zu den Pfingstferien. Und auch die Entscheidung über den Bau einer eigenen Halle muss wegen der Corona-Krise geschoben werden. Allzu lange ist das nicht mehr möglich. Denn geplant war, dass mit dem Bau noch heuer begonnen werden soll.

Bald wird die FTG-Halle zugesperrt

„Bis spätestens Mitte Juni sollte es eine Mitgliederversammlung geben“, sagt der TC-Vorsitzende Dominik Hirsch mit nachdenklicher Stimme. Rein formal wäre zwar keine Mindestanzahl anwesender Mitglieder notwendig, um eine Entscheidung über den rund eine halbe Million Euro schweren Hallenbau zu treffen, man wolle aber dem Interesse der Mitglieder Rechnung tragen, so Hirsch, der eine stark besuchte Versammlung erwartet. Dazu fehlen aber derzeit die Räumlichkeiten.

+ Dominik Hirsch, Vorsitzender des TC Kreuzlinger Forst, will bald wieder richtig Tennis spielen lassen.

So ist man beim rund 380 Mitglieder starken Tennisverein schon froh, dass in den bisherigen Gesprächen die Stadt dem Vorhaben positiv gegenübersteht. „Dort sieht man, dass der Trainingsbetrieb und die Jugendarbeit weiter laufen müssen, auch im Winter“, erzählt Hirsch. Denn allzu lange wird die FTG-Halle an der Schmiedstraße nicht mehr zur Verfügung stehen. Am 31. Mai wird sie voraussichtlich zugesperrt, dann erfolgt der Abriss.

Die Mitglieder scharren schon mit den Hufen

Eine Art Gnadenfrist könnte es geben, wenn die bei solchen Vorhaben üblichen archäologischen Untersuchungen Ergebnisse bringen. „Dann könnte vielleicht ein Jahr dazu gegeben werden“, erklärt Hallenbetreiber Leo Kreemers auf Nachfrage unserer Zeitung. Bis zu den Versammlungsbeschränkungen verzeichnete Kreemers „eine durchaus gute Hallenbelegung“. Er spricht von rund 400 regelmäßigen Besuchern, die aus dem Bereich Fußball und Tennis kamen. Am Interesse liege es nicht, dass die Halle abgerissen wird, so der Inhaber. Er hätte sich seitens der Stadt mehr Engagement gewünscht.

+ Die FTG-Hallen an der Schmiedstraße werden wohl noch heuer abgerissen. © Kürzl

Das möchte man beim TC Kreuzlinger Forst auch wieder ganz in vereinseigener Sache zeigen. Zwar sieht Dominik Hirsch die wirtschaftliche Seite eher unproblematisch. „Aber die Mitglieder scharren schon mit den Hufen“, berichtet er. Weniger wegen des schönen Wetters, bei dem man üblicherweise den Tennisschläger schwingen möchte. Eher wegen den diversen Aktionen, die für April und Mai geplant waren. So waren ein Tag der offenen Tür geplant, und in den Germeringer Schulen wollte man Werbung für den Verein machen.

TC Kreuzlinger Forst ist der einzige Tennisverein in Germering

Auch die hauptberuflichen Trainer seien nun zur Tatenlosigkeit verurteilt. Über die Aufnahme des Spielbetriebes macht sich Hirsch kaum Gedanken. „Das liegt beim Verband. Man wird sehen, wann und wie er entscheidet.“ Vorerst herrscht bis Pfingsten Ruhe auf den Tennisplätzen im Land.

+ Die Anlage des TC Unitas an der Schmiedstraße ist vor zwei Jahren still gelegt worden. © Kürzl

Der TC Kreuzlinger Forst ist mittlerweile der einzige Tennisverein in der Großen Kreisstadt. Vor zwei Jahren hat sich der an der Schmiedstraße nahe den FTG-Hallen liegende TC Unitas aufgelöst – nicht nur, weil der Erbbauvertrag für dessen Vereinsgelände, das nur unweit der derzeit bestehenden Halle liegt, zum 31. August 2018 ausgelaufen war. Die Mitgliederzahl war gesunken. „Mittlerweile reicht ein Tennis-Club in Germering“, hatte der Unitas-Vorsitzende Werner Cröniger gemeint. Die Organisation von Turnieren hat der TC Kreuzlinger Forst übernommen.