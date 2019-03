Dreister Dieb klaut unbemerkt Benzin an Tankstellen um München - und macht dummen Fehler

Mit falschen Kennzeichen ergaunerte sich ein Trickbetrüger Benzin an Tankstellen. Nach der Veröffentlichung eines Überwachungsfotos konnte der Mann nun identifiziert werden.

Germering - Mit gestohlenen Nummernschildern an seinem Auto fuhr ein Mann in Germering an eine Tankstelle in der Landsbergerstraße. Er tankte seinen weißen Touran voll und verschwand ohne zu zahlen. Nicht einmal die Überwachungskameras störten den Trickbetrüger bei seinem Diebstahl. Siebenmal ging das so. Auch in München und Mering bei Friedberg schlug der Mann zu.

Deshalb ging die Germeringer Polizei in die Offensive und veröffentlichte ein Überwachungsfoto. Das Tagblatt übernahm das Bild vergangene Woche und forderte seine Leser auf, Hinweise an die Polizei zu melden. Viele Anrufe und Hinweise gingen daraufhin in der Polizeiinspektion ein. Genug um letztendlich den Betrüger zu identifizieren.

Dreister Benzin-Dieb kommt aus Dachau

Es handelt sich um einen 55-jährigen Mann aus Odelzhausen im Landkreis Dachau. Er ist Luxemburger Staatsbürger und arbeitet als Maschinenmechatroniker. Die Polizei fuhr umgehend zur Wohnung des Verdächtigen, doch der Mann war nicht Zuhause.

Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten ein gestohlenes Kennzeichen, dass bei dem Diebstahl an der Germeringer Tankstelle benutzt wurde. Außerdem entdeckten die Polizisten noch weitere gestohlene Nummernschilder aus München und Mannheim.

Sie hinterließen dem Mann eine Visitenkarte sowie einen Hinweis, dass er sich jetzt vor Gericht verantworten muss.

