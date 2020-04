Erster Corona-Fall in einem Seniorenheim im Landkreis

Die Zahl der an Corona erkrankten Personen ist seit gestern um 44 gestiegen. Erstmals ist auch ein Bewohner eines Seniorenheims dabei. Die Frau steht unter Quarantäne.

Landkreis - Im Landkreis Fürstenfeldbruck gibt es 438 bestätigte Fälle, in denen sich Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. 26 davon werden in der Kreisklinik behandelt. Drei dieser Patienten müssen beatmet werden, 23 liegen auf Nicht-Intensiv-Stationen.

Eine der Infizierten lebt im Seniorenheim Curanum in Germering. Die Frau wurde dort auf ihrem Zimmer isoliert. Sieben weitere Patienten, die mit ihr Kontakt hatten, sind ebenfalls auf ihren Zimmern in Quarantäne. Auch neun Angehörige des Pflegepersonals hatten mit der an Corona Erkrankten engeren Kontakt. Sie mussten sich in häusliche Quarantäne begeben und können vorerst ihren Dienst nicht ausüben.

Weiter Informationen zur Corona-Lage im Landkreis finden Sie in unserem Ticker.