Landwirte protestieren bei Grünen-Veranstaltung

Während die Grünen-Politikerin Claudia Roth im Hotel Paintner in Germering sprach, versammelten sich vor der Tür einige Landwirte um zu protestieren.

Germering - Die Landwirte aus dem Landkreis haben auch am Sonntag eine Gelegenheit zum Protest genutzt: Grünen-Politikerin Claudia Roth war als Gast des Grünen-Kreisverbandes ins Hotel Paintner nach Germering gekommen – und dort erwarteten sie viele Landwirte mit rund 15 Traktoren, die entlang der Dorfstraße aufgereiht waren. Mit Kreisbauernobmann Georg Huber aus Puchheim an der Spitze machten die Protestierenden darauf aufmerksam, dass die Landwirte ständig an den Pranger gestellt würden. Am Rande der Grünen-Veranstaltung hatte Roth für Huber Zeit. Die Politikerin ging auf den Protest ein und betonte, dass mehr mit den Bauern gesprochen werden müsse.