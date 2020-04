Mehr als nur ein Sprachkurs: „Lalelu“ bringt den Alltag näher

Seit dem vergangenen Herbst bietet der Sprachkurs-Verein Mukule das Projekt „Lalelu“ an. Es soll Germeringern mit Migrationshintergrund die Chance geben, ihre frisch erworbenen Deutsch-Kenntnisse in Gesprächssituationen zu vertiefen.

Germering –Viele erwachsene Sprachschüler hatten sich ein solches Projekt gewünscht. Sie traten damit an die städtische Integrationsfachkraft Manuel Leupold und an Mukule heran. Daher wurde laut Leupold die Idee geboren, ein niedrigschwelliges Angebot zu schaffen, um einerseits das Gelernte in den Deutschkursen weiter zu vertiefen. Andererseits sollte die Möglichkeit eines Gesprächs geschaffen werden, in dem Alltagssorgen und -wünsche thematisiert und dadurch soziale Kontakte geknüpft werden.

Koordiniert wird Lalelu von Manuel Leupold, der für die Gesamtorganisation verantwortlich ist. Er bezeichnet es als wichtiges Kennzeichen, dass der Anstoß dazu von der Zielgruppe selber gekommen ist.

Auch gesunde Ernährung stand auf dem Plan

Das Projekt findet immer samstags am Vormittag statt und umfasst drei Schulstunden. Über je zwei Stunden wird Konversation geübt, eine Stunde steht für die Vertiefung des Lernstoffes aus den Sprachkursen zur Verfügung. Bei den Gesprächsrunden sollen Themen gesammelt werden, die den Alltag der Migranten bestimmen und darüber diskutiert und gesprochen werden. Ziel ist es auch, in diesen Gesprächen Lösungsansätze herauszuarbeiten.

Ein Kurstag stellte das Thema „Gesunde Ernährung“ in den Mittelpunkt. Hierzu tauschten sich die Teilnehmer aus, wo beispielsweise qualitativ hochwertige Bio-Produkte angeboten oder bei welchem Bauern Milch gekauft werden kann. Weitere Themen sind „Gesundheit“, verbunden mit der Frage, welche Ärzte aus deren Sicht zu empfehlen sind, und weiterführende Deutschkurse, die auch Kinderbetreuung anbieten.

Die Gruppengröße wurde beschränkt

Die Kurse werden von Mukule-Chefin Silke Kögler geleitet und moderiert. In der Regel nehmen daran Personen teil, die schon über fortgeschrittene Deutschkenntnisse verfügen. Auf eine beschränkte Gruppengröße wurde zudem geachtet.

Aktuell sind 13 Personen angemeldet. Diese haben unterschiedlichste Wurzeln – indisch, philippinisch, äthiopisch, syrisch, algerisch, ungarisch, rumänisch, peruanisch, serbisch, türkisch und brasilianisch. Bei Bedarf ist während des Unterrichts eine Kinderbetreuung möglich. Das nahe den Mukule-Räume liegende Frauen- und Mütterzentrum stellt dafür seine Räumlichkeiten zur Verfügung.

Erster gemeinsamer Ausflug ist Corona zum Opfer gefallen

Neben den Samstagskursen sind Ausflüge geplant. Sie sollen dazu beitragen, dass die Zielgruppe des Projekts einerseits die neue Heimat besser kennenlernt und andererseits in einem niedrigschwelligen Rahmen soziale Kontakte geknüpft, gepflegt und ausgebaut werden. Bei diesen Ausflügen gibt es eine Kooperation mit der kürzlich geschaffenen Stelle des Integrationslotsen des Landkreises. Der erste Termin ist jetzt allerdings der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Am Samstag, 14. März, wollte die Gruppe die Schmetterlingsausstellung im Botanischen Garten München besuchen. Neben den Teilnehmern und deren Kindern hatten auch einige Ehrenamtliche zugesagt, sodass eine Gruppe von 30 Personen zusammengekommen wäre.

Lalelu wird vom Förderverein Germeringer Insel unterstützt und gefördert. Aus Sicht von Leupold ist das Projekt gut angelaufen und soll stetig fortentwickelt werden.

