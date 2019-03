Krapfen-Energie für das bunte Treiben

Der Endspurt in den Fasching hat am Sonntag mit einem Auftritt der Schäffler vor der Stadthalle begonnen. Am gestrigen Rosenmontag wurden die Prinzenpaare und die Garde der Showtanzgruppe Fun Unlimited im Rathaus empfangen.

Germering – Es hat schon Tradition, dass die Prinzenpaare am Rosenmontag mit allen Mitgliedern von Fun Unlimited im Sitzungssaal des Rathauses bewirtet werden. 90 Krapfen, Orangensaft, Wasser und alkoholfreier Sekt sollten laut OB Andreas Haas vor allem dafür sorgen, dass für den großen Auftritt der großen und kleinen Showtänzer heute vor der Stadthalle die Energiespeicher wieder gefüllt werden.

+ Krapfen-Energie für den Faschings-Endspurt: OB Andreas Haas (M.) mit den Prinzenpaaren Nico II. und Julia I. (l.) sowie Vanessa I. und Sebastian I. (r.). © Weber

Es war zwar eine der längeren närrischen Zeiten der jüngeren Vergangenheit, aber der Spaß ist den vielen Mitgliedern der Showtanzgrppe samt Helfern trotz der ungefähr 30 absolvierten Auftritte offensichtlich nicht verloren gegangen. Und ein Mittel gegen Muskelkater haben schon die kleinsten Tänzer parat: „Ich bleib’ einfach länger im Bett,“ verriet ein Bub der Nachwuchsgruppe sein Geheimrezept. Er und das Nachwuchsprinzenpaar Vanessa I. und Sebastian I. führen heute vor dem Auftritt beim großen Faschingsfest vor der Stadthalle noch einmal ihr Programm im Münchner OEZ auf. Die erwachsenen Tänzer um Prinz Nico II. und Prinzessin Julia I. können sich laut FU-Vorstand Thomas Spitalny auf den Heim-Auftritt konzentrieren.

Fun Unlimited steht übrigens vor einer Jubiläumssaison: Im November vor zehn Jahren hat sich die Showtanzgruppe im Streit vom TSV Unterpfaffenhofen getrennt und einen eigenen Verein gegründet. Die damaligen Ängste, ob das auf Dauer gut gehen kann, haben sich zerstreut: Fun Unlimited hat mittlerweile 200 Mitglieder und keinerlei Nachwuchsprobleme – bei beitrittswilligen Kindern gibt es es sogar eine Warteliste.

+ OB Andreas Haas (r.) und Wolfgang Andre wurden vom Kasperl die Nasen geschwärzt. © Weber

Über 1000 Germeringer wollen die Schäffler sehen

Die Schäffler haben bei ihrem Auftritt am Sonntag vor der Stadthalle für einen unglaublichen Andrang an Besuchern gesorgt. Es dürften um die 1000 Germeringer gewesen sein, die sich den traditionellen Tanz der Fassmacher ansahen und begeistert waren. Der Andrang war so groß, dass viele versuchten, von der Treppe in der Stadthalle aus ein Blick nach draußen zu erhaschen. Einige weiter hinten stehende Besucher auf dem Platz nutzten sogar die großen Fensterflächen der Stadtbibliothek wie einen Spiegel: Hier war der Tanz der Schäffler zum Lied „Aber heit is koid“ in guter Qualität zu sehen. OB Andreas Haas und sein Stellvertreter Wolfgang Andre waren ebenfalls unter den Zuschauern und bekamen vom Rußfinger des Schäffler-Kasperls eine schwarze Nase verpasst – auch das ist Tradition.

Auch auf dem Supergardetreffen in Fürstenfeldbruck ging es am Sonntag heiß her.