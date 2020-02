Der Upfinger Fasching begeistert sie alle

Der Upfinger Fasching kommt immer besser an. Die vierte Ausgabe der Party der Burschenschaft Unterpfaffenhofen in der Stadthalle war bestens besucht. Und die Stimmung hätte nicht besser sein können.

Germering – „Das hier, diese Party, das muss einfach bleiben.“ Tommy Oliek hat den Upfinger Fasching schon lange gebucht. Der 38-Jährige ist nicht ständig und überall auf Partys unterwegs. „Ein paar Höhepunkte gönne ich mir aber schon. Und deswegen bin hier“, sagt der Germeringer. Die Stimmung, die Bands und Showgruppen – alles würde bestens passen. Es kommt bei Oliek gut an, dass sich alle auf dem Upfinger Fasching wiederfinden und wohlfühlen könnten.

Über 1000 Gäste auf dem Upfinger Fasching

In der Tat finden sich im Publikum Menschen gesetzteren Alters, die noch ein paar Jahre mehr drauf haben wie Oliek genauso wie junge Menschen, deren 18. Geburtstag noch nicht allzu lange zurückliegt. Denn der ist altersmäßig die magische Grenze. „Unter 18 Jahren kommt keiner rein“, sagt Christian Zigann, Zweiter Vorsitzender der Unterpfaffenhofener Burschen. Der Ordnungsdienst wickelt das auch beim vierten Upfinger Fasching in aller Ruhe ab. Wo nötig, wird der Ausweis kontrolliert. Größere Schwierigkeiten gibt es nicht.

+ Mittendrin sein macht bei der Polonaise Spaß. © Kürzl

Denn die Unterpfaffenhofener Burschen halten den Besucherstrom von sich aus in einem noch überschaubaren Rahmen. Mehr als 1150 Gäste kommen nicht in den Saal. „Es macht auf einer übervollen Tanzfläche keinen Spaß, wenn man ständig irgendeinen anrempelt“, begründet Christian Zigann die freiwillig festgelegte Höchstgrenze. „So kann sich jeder nach Herzenslust bewegen.“ Zudem sei die Wartezeit an der Bar geringer. Zigann lässt durchblicken, dass er das schon als kleines Detail für den Erfolg des Upfinger Faschings sieht.

Vorfreude aufs Allinger Männerballett

Fasching gehört für ihn auch zum Lebensgefühl dazu. „In Bayern haben wir mit dem Fasching neben dem Starkbier eigentlich die sechste Jahreszeit“, sagt er schmunzelnd. Der Upfinger Fasching sei allein schon wegen der Showband Nachtstark und der Showtanzgruppe Fun Unlimited ein besonderes Ereignis.

+ Das Allinger Männerballett, das nur alle zwei Jahre auftritt, kam bei Veranstaltern und Publikum gut an. © Kürzl

Dass er das Allinger Männerballett besonders hervorhebt, liegt auch daran, dass es nur alle zwei Jahre auftritt. „Das ist schon immer ein ganz besonderes Schmankerl. Die Auftritte sind immer ganz besonders sahnemäßig.“ Zigann ist schlicht begeistert und der Auftritt der Allinger bestätigt die Vorschusslorbeeren bis in die letzten Sekunden hinein. Die Messlatte liege da schon hoch, erklärt Zigann. Man werde aber für das nächste Jahr versuchen, für diesen Teil der Party mal etwas ganz neues zu versuchen.

Fünfte Auflage des Upfinger Faschings kommt - unter einer Prämisse

Der Burschen-Vertreter gab sich durchaus optimistisch, was den Wunsch von Besucher Tommy Oliek nach einer fünften Auflage des Upfinger Faschings im kommenden Jahr erfüllt. „Es muss sich halt immer rechnen“, erklärt Zigann. Bei allem Spaß, den die Burschenschaft Unterpfaffenhofen selber beim Vorbereiten und der Party habe, müsse sich das Ganze natürlich auch finanziell rentieren. Daher entscheide man das von Jahr zu Jahr. „Das Lob und die Anerkennung, die wir bekommen, wird aber genauso eine Rolle spielen.“