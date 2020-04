Zahl der Verkehrsunfälle geht nach unten

Die erste Verkehrsstatistik der Polizei nach Vergrößerung des Dienstbereichs fällt positiv aus. Gleichzeitig war auch der letzte Bericht des Verkehrsexperten Erich Heinz.

Germering – Die erste Unfallstatistik der Polizeiinspektion (PI) Germering nach der Erweiterung des Dienstbereiches im vergangenen Jahr fällt unerwartet positiv aus. Der Verkehrsexperte der PI Erich Heinz, der die Statistik seit 20 Jahren erstellt, hatte eigentlich erwartet, dass die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit den neu hinzugekommenen Kommunen Puchheim und Eichenau nach oben schnellt. „Statt bisher durchschnittlich 1500 Unfälle in Germering, Gilching und Alling hatte ich eigentlich einen Anstieg auf bis zu 3000 befürchtet.“ Tatsächlich sind es nur 2264 geworden. Und das ist aus Sicht von Heinz, der im Mai in den Ruhestand geht, eine gute Entwicklung.

Wesentlich weniger Schulwegunfälle

Es ist nicht der einzige positive Posten in der Bilanz, die wegen der Corona-Krise zum ersten Mal nicht an einem Konferenztisch bekannt gegeben, sondern als Powerpoint-Präsentation per E-Mail gesendet wurde. Im vergangen Jahr gab es keine Verkehrstoten. Und auch die Zahl der Unfälle mit Verletzten ist von 282 auf 268 leicht zurückgegangen – in die Vergleichszahlen von 2018 hat Erich Heinz die vorhandenen Puchheimer und Eichenauer Zahlen eingerechnet.

+ Erich Heinz: Der Verkehrsexperte geht nach 40 Jahren und vier Monaten Polizeidienst im Mai in Ruhestand.

Stark zurückgegangen ist der Statistik zufolge die Zahl der Schulwegunfälle. Im Jahr 2018 waren es acht, im Vorjahr nur noch neun. Allerdings könne man daraus keinen Trend ableiten, erklärt der Experte: „Das muss ein Zufall sein.“ Der Rückgang könne alle möglichen Gründe haben. Vor allem wenn man berücksichtige, dass die Schulwegunfälle im Inspektionsbereich meist von den Kindern selbst verursacht werden. Einer der Vorfälle des Vorjahres sei typisch: Zwei mit dem Rad zur Schule fahrende Eichenauer Kinder haben in einer 30er-Zone das Rechts-vor-Links-Gebot missachtet. Insgesamt stellt der in Alling wohnende Polizeihauptkommissar fest: „Unsere Kinder leben sicher.“

Oft krachte es in der Tiefgarage

Die Zahl der Fahrradunfälle ist im Vergleich zu 2018 mit 146 (147) nahezu konstant geblieben. Verletzt wurden dabei 34 (32). 31 Verletzte wurden bei insgesamt 35 Motorradunfällen gezählt. Das sind acht weniger als 2018, da lag aber auch die Zahl der Unfälle bei insgesamt 40.

Die gesamte Spange war mit 90 Unfällen (88) wieder der Schwerpunkt in Germering. Auffällig oft krachte es auch in der Tiefgarage des GEP. Alleine hier gab es 27 Unfälle (30) beim Ein- oder Ausparken.

Weniger Unfälle auf der B 2

Der Gemeindebereich Alling würde aus der Statistik eigentlich rausfallen, wenn nicht ein größerer Teil der B 2 dazugehören würde. Hier ereigneten sich im Vorjahr 30 Unfälle – immerhin neun weniger als 2018.

Die Ortsdurchfahrt von Eichenau stuft Heinz ähnlich ein wie die Spange: „Hier fahren viele Autos, also gibt‘s viele Unfälle.“ Insgesamt 51 waren es im Vorjahr.

