Bei Baggerarbeiten: Handgranate am Wertstoffhof gefunden

Von: Thomas Steinhardt

Die Handgranate. © Polizeipräsidium Oberbayern-Nord, Polizeiinspektion Germering

Bei Baggerarbeiten in Germering ist eine Handgranate gefunden worden. Das Sprengkommando musste anrücken.

Germering - Am Dienstag, (14. Februar) ging in der Früh um 8:30 Uhr bei der Germeringer Polizei die Mitteilung ein, dass bei Baggerarbeiten zum Umbau des kleinen Wertstoffhofs am Starnberger Weg in Unterpfaffenhofen eine Handgranate gefunden wurde. Der Bauhof der Stadt Germering hatte dort gerade für den Bau von Fundamenten für einen Zaun Löcher ausgehoben, als die Granate zum Vorschein kam, wie die Polizei berichtet.

Die Arbeiten wurde eingestellt. Die Polizei sperrte den Wertstoffhof ab. Während der Bergung des Sprengkörpers durch ein Sprengkommando wurde der Starnberger Weg kurzzeitig für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt.

Die Handgranate, die nach der Bauart zu urteilen im ersten und zweiten Weltkrieg zum Einsatz gekommen war, wurde durch den Kampfmittelräumdienst gesichert und wird im Anschluss unschädlich gemacht, so die Polizei.

Im vergangenen Jahr war in Germering in einem Garten eine Bombe gefunden worden. Warum in Germering immer wieder Kriegsreste gefunden werden, erklärt dieser Beitrag.

