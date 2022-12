Bei diesem Weihnachts-Singen passt alles zusammen

Von: Hans Kürzl

Das traditionelle Weihnachtsliedersingen lockte viele Germeringer auf den Platz vor der Dorfkirche St. Jakob. © Kürzl

Zum mittlerweile sechsten Mal konnten die Germeringer vor der Dorfkirche St. Jakob gemeinsam Weihnachtslieder singen. Der schneebedeckte Platz sorgte für eine stimmungsvolle Kulisse.

Germering – Minus sechs Grad draußen und König Fußball drinnen in vielen Wohnstuben der umliegenden Häuser – doch Ernst Schusser wird schnell warm ums Herz. „Es ist schön, dass so viele gekommen sind und auch so viele junge“, freute sich der langjährige Leiter des Volksmusikarchivs des Bezirks Oberbayern. Seine Begeisterung und seine herzliche Art kommt bei den Germeringern, die sich zum Singen getroffen haben, bestens an. Die gefühlvoll aufspielende Gitarristin Claudia Harlacher steht Schusser begleitend zur Seite.

Liedhefte

Dass beide einen Klassiker wie „O Du fröhliche“ mit an den Anfang stellen, ergibt Sinn. „Es ist schon wichtig, dass man die Lieder kennt“, sagt Schusser. Es mache das Mitsingen einfacher. Für die, die nicht so textsicher sind, haben Schusser und Harlacher Liedhefte mitgebracht, die der Bezirk herausgegeben hat. „Alle Jahre wieder“, haben sie als Titel – symbolisch für Weihnachten und das Zusammentreffen vor der Dorfkirche St. Jakob.

Zwei Jahre musste es pandemiebedingt ausfallen. So ist auch die innere Zufriedenheit von Bezirksrätin Gabriele Off-Nesselhauf, Organisatorin des gemeinsamen Singens zu verstehen. „Schön, dass wir uns hier wieder versammeln können.“ Eine Aussage, der sich Friedrich Drexler, Vorsitzender des Förderverein für Heimatpflege, anschließt. Der Verein ist Mitveranstalter des Singens.

Schusser sorgt dafür, dass den Menschen nicht nur warm ums Herz wird, sondern auch an den Füßen. Zu „O Tannenbaum“ lässt er die Menschen sich im Kreis drehen. Das Mitmachen und das Mitfühlen ist Volksmusik-Fachmann wichtig. „Wer selber singt, erlebt alles intensiver, das Lied, das Festliche und auch Weihnachten“, sagt er mit Überzeugung. Es sei schön, wenn Menschen dabei mitmachen. „Der Ort ist egal“, fügt er noch hinzu.

Weiter pflegen

Und so kommt König Fußball mit ins Spiel. Nicht deswegen, weil fast gleichzeitig das WM-Finale zwischen Argentiniern und Frankreich seinem entscheidenden Höhepunkt entgegenstrebt. „Es ist immer toll, wenn viele zum Singen zusammen kommen, das verbindet“, sagt Schusser über das Weihnachtssingen, das seit 2003 im Stadion von Union Berlin stattfindet. Die Idee wurde später auch in in Köln, Aachen, Dresden und von Fans des TSV 1860 aufgenommen.

Die weihnachtliche Aktion vor der alten Unterpfaffenhofener Kirche soll weiter gepflegt werden. „Wir freuen uns auf das nächste Jahr“, kündigt Bezirksrätin Gabriele Off-Nesselhauf an. Danach setzen Schusser und Harlacher mit „Es wird scho glei dumpa“ einen Schlusspunkt, der nicht besser passen könnte an diesem streng winterlichen vierten Adventssonntag.

