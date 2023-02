Bei seinem Kabarett bleibt einem das Lachen im Halse stecken

Von: Klaus Greif

Teilen

Josef Hader begeisterte mit seinem neuen Programm über 1000 Besucher im Orlandosaal. © Andreas Mayr

Der Wiener Kabarettist und Schauspieler Josef Hader sorgt seit Jahren auch in der Germeringer Stadthalle für ein ausverkauftes Haus und begeisterte Besucher.

Germering – Das war lange Zeit auch deswegen erstaunlich, weil Hader sein Programm „Hader spielt Hader“ mit mehr oder weniger leichten Aktualisierungen seit fast 20 Jahren unverändert auf die Bühnen brachte.

Um so größer war die Freude bei allen Fans, als Hader ein völlig neues Programm ankündigte. „Hader on ice“ wurde mit entsprechender Corona-Verspätung im Juni 2021 in Wien uraufgeführt und hätte eigentlich vor einem Jahr schon in der Stadthalle gezeigt werden sollen. Corona verhinderte diesen Termin. Jetzt war es soweit –und das lange Warten hat dem Programm nicht geschadet.

So voll wie lange nicht

Die über 1000 Besucher – der Orlandosaal war so voll wie lange nicht mehr – erlebten einen großartigen Josef Hader. Er spielt sich selbst als einen in die Jahre gekommene Künstler und verkündet gleich zu Beginn: „Das ist mein letztes Programm.“ Er sinniert zynisch und bitterböse aus seinem Leben und bekennt, dass er sich in ins Mühlviertel zurückgezogen habe: „Das ist die Toskana Österreichs. Genauso überschätzt.“

Er lebe jetzt umweltbewusst, fast schon vegan und esse nur noch Fleisch von Tieren, die keine Schmerzensschreie von sich geben. Der Rum, den er während des zweistündigen Auftritts Glas um Glas hinunterschüttet, sei CO2-neutral auf einem Segelschiff von Jamaica nach Europa befördert worden. Auf dieser Fahrt könne man sogar als Passagier mit dabei sein – wenn man das nötige Kleingeld besitzt. Dann fährt man 50 Fass Rum und 40 Zahnärzte aus Baden-Württemberg über die Meere.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

In dieser Art und Weise geht es atemlos zwei Stunden lang weiter. Hader spielt den immer betrunkener werdenden Künstler großartig, wiederholt nach der Pause lallend zehn Minuten lang den Text, mit dem das Programm begonnen hatte – erst als er es beim Blick auf die Uhr bemerkt schimpft er das Publikum: „Warum sagen sie denn nichts? Also: Zweite Hälfte“ – und imaginiert die Begegnung mit seinem tierischen Freund Rudl, einem 2,20 Meter großen Wolf, der ein wenig an den Hasen Harvey erinnert.

Jimmy aus Nigeria

Nicht erst wenn er von seinem Freund Jimmy erzählt, einem Flüchtling aus Nigeria, der vor dem Lidl in Mistelhausen bettelt, bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Er habe ihn als seinen Diener eingestellt. Überhaupt sei er der Meinung, dass Sklaverei das Migrationsproblem lösen könne. Die Flüchtlinge könnten sich dann immerhin sicher fühlen, denn Eigentum sei ein sehr geschätztes Gut.

So und noch viel böser geht es langsam dem Ende entgegen, an dem sich Hader an den zuvor hinter dem Vorhang versteckten Flügel setzt und „Somewhere over the Rainbow“ anstimmt. Anstimmt? Nein. Eher: Anbrüllt. Anflüstert. Anheult. Das war‘s.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.