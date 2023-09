Bekiffter Lkw-Fahrer beim Handy-Daddeln erwischt

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Mit dem Handy am Steuer telefonieren - das kann teuer werden. © Beispielfoto: Jonas Güttler/dpa

Die Polizei hat einen 22-jährigen Lkw-Fahrer beim Handy-Daddeln am Steuer erwischt. Außerdem war der Lastwagen-Fahrer bekifft.

Germering - Am Montag (11. September) zog der 22-jährige Lkw-Fahrer gegen 10.23 Uhr die Aufmerksamkeit einer Germeringer Polizeistreife auf sich. Während der Fahrt hielt er sein Smartphone in der Hand hielt und tippte darauf herum. Die Polizisten hielten den Lastwagen-Fahrer in der Gertrude-Blanch-Straße an und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Dabei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC, berichtet die Polizei. Der 22-Jährige durfte nicht mehr weiter fahren, es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

In diesem Fall hat der 22-Jährige mindestens eine Ordnungswidrigkeit begangen, so die Polizei. Das Benutzen des Smartphones werde gesondert geahndet. Weil der Pole keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er im Zuge des gegen ihn eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens sofort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 350 Euro bezahlen, berichtet die Polizei.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.