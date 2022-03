Trickdiebe unterwegs: Betrüger erbeuten Goldschmuck

Von: Klaus Greif

Ein 55-jähriger Germeringer ist raffinierten Trickdieben auf den Leim gegangen. Sie erbeuteten bei ihm zuhause Goldschmuck, dessen Wert die Polizei auf einen vierstelligen Betrag schätzt.

Germering – Der Diebstahl hat eine ungewöhnliche Vorgeschichte. Der Bestohlene hatte im Internet eine Porzellanfigur zum Verkauf annonciert. Eine Interessentin meldete sich bei ihm und vereinbarte ein Treffen für Montagnachmittag. Der Germeringer hatte schon gute Erfahrungen mit dem Online-Verkaufsportal gemacht. Er schöpfte deswegen der Polizei zufolge keinerlei Verdacht, als die Frau samt Mann und Kind bei ihm mit einem Taxi vorfuhr.

Das anfängliche Interesse an verschiedenen Porzellan-Waren und einem Pelzmantel ließ augenblicklich nach, als die Frau Goldschmuck entdeckte. Während sie den 55-Jährigen in ein Gespräch verwickelte und ihn damit ablenkte, liefen ihr Begleiter und das Kind in den Räumlichkeiten umher.

Opfer hat Diebstahl zu spät bemerkt

Die Frau kaufte letztlich eine Kette mit einem auffälligen Hampelmann-Anhänger für 60 Euro. Dann gaben die vermeintlichen Handelspartner an, schnell zum Taxi zu müssen und verschwanden. Erst dann stellte der Germeringer fest, dass die Besucher den wertvollen Goldschmuck unbemerkt eingesteckt hatten. Der Wert der Gegenstände wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Als der Betrogene die Frau im Laufe des Nachmittags telefonisch erreichen konnte, gab sie ihm zu verstehen, dass der Schmuck bereits eingeschmolzen sei. Sie vertröstete ihn bis auf Weiteres. Das Alter der Frau und des Mannes schätzt der Germeringer auf etwa 38, das des Buben auf zehn Jahre. Sie sprachen alle deutsch.

Warnung der Polizei

Die Polizei warnt angesichts des Falles vor dieser Masche und rät dazu, zu verkaufende Sachen möglichst immer ausgewiesenen Händlern anzubieten. Mögliche Online-Offerten und Bewertungen sollte man zunächst vergleichen, bevor man in Verhandlungen trete.

Bei Verkäufen an Privatpersonen sollte man immer zurückhaltend sein und, wenn möglich, diese immer im Beisein von Zeugen durchführen. Dabei sollte man sich auch Ausweisdokumente zeigen lassen. Unseriöse Angebote sollte man stets abweisen.

