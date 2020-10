Betrüger prellen Senioren um 30 000 Euro

Betrüger haben eine 80-Jährige aus Germering um über 30 000 Euro gebracht. Sie hatten die Seniorin mit falschen Gewinnversprechen gelockt, teilt die Polizei mit.

Germering - Anfang September bekam die Frau einen Anruf einer angeblichen Anwaltskanzlei. Sie habe bei einem Gewinnspiel 85 000 Euro gewonnen, teilte ihr eine Frau mit. Um den Gewinn zu bekommen, müsse sie aber vorab Gebühren und Auslagen bezahlen – per Bargeldversand an eine Privatanschrift in Braunschweig. Die alleinstehende Rentnerin folgte den Anweisungen. Insgesamt versandte sie mehr als 30 000 Euro in sieben Briefen. Die Abhebungen kamen der Bank der Frau verdächtig vor. Sie informierte die Polizei. Beamte führten anschließend ein Gespräch mit der Seniorin.

Darin versicherte sie, dass das Geld für Möbelkäufe vorgesehen sei. Der entscheidende Hinweis kam jetzt von der Braunschweiger Polizei. Die letzte Sendung wurde von der Post angehalten. Sie war beschädigt worden. So entdeckten Mitarbeiter, dass ein hoher Bargeldbetrag in dem Umschlag war. Immerhin: Die 3250 Euro aus diesem Brief bekommt die Germeringerin wieder zurück. Die Polizei appelliert an die Bürger, sofort misstrauisch zu werden, sollte am Telefon ein hoher Gewinn in Aussicht gestellt werden. Niemals sollte Bargeld per Brief an eine unbekannte Adresse verschickt werden. Außerdem sollten keine Überweisungen per Western Union oder Money Gramm getätigt werden. Das Geld gehe meistens ins Ausland und sei dann verschwunden. tog