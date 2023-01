Germeringerin rammt im Rausch mehrere Autos: 80.000 Euro Schaden

Eine 50-Jährige wurde wegen einer schadensträchtigen Alkoholfahrt in Germering aus dem Verkehr gezogen. © Friso Gentsch/dpa

Eine Germeringerin hat betrunken gleich mehrere Unfälle verursacht. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf rund 80 000 Euro beziffert.

Germering - Die 50-Jährige fuhr am Freitag kurz vor Mitternacht mit ihrem VW auf der Dorfstraße. Zunächst rammte sie einen geparkten Volvo und hinterließ am linken Heck eine Delle. Die Fahrerin flüchtete über die Nebeler Straße, wo sie eine Delle in die linke Vordertür eines Renaults fuhr, und in der Salzstraße krachte sie gegen einen geparkten Ford – der war Totalschaden. Doch die Fahrt endete noch nicht. Die Germering machte sich in Richtung Gilching aus dem Staub.

Da hatten aber schon mehrere Zeugen die Polizei verständigt. Gautinger Streifenbeamte stellten die 50-Jährige schließlich in Gilching. Sie roch nach Alkohol, ein freiwilliger Test bestätigte, dass sie zu tief ins Glas geschaut hatte. Die Germeringerin muss sich jetzt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr infolge Alkohols verantworten. Den Führerschein musste sie abgeben.



Und noch ein Unfall auf der B2

Für die Germeringer Polizei war es ein einsatzreiches Wochenende. Ebenfalls auf der Dorfstraße hat ein Augsburger betrunken einen Unfall gebaut und seinen schwer verletzten Beifahrer einfach zurückgelassen.

Nicht immer steckte aber Alkohol dahinter. Am frühen Sonntagmorgen ist ein 71-jähriger Germeringer am Steuer seines Wagens eingeschlafen. Er war auf der B2, von der A99 kommend, in Richtung Westen unterwegs.

In einer lang gezogenen Rechtskurve kam der nach eigenen Angaben übermüdete Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, fuhr die angrenzende Böschung hinab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurden der Pkw, ein Streckenpfosten, mehrere Büsche und der Baum beschädigt. Es blieb beim Sachschaden, der sich laut Polizei auf rund 15 000 Euro beläuft.