Stiftung gründet GmbH für Lernsoftware

Von: Klaus Greif

Teilen

Diese Schüler des Willibald-Gymnasiums Eichstätt haben Brainix getestet und waren begeistert. © mm

Die vom früheren Docuware-Geschäftsführer Jürgen Biffar ins Leben gerufene Stiftung digitale Bildung hat die Brainix GmbH gegründet. Einziges Ziel ist die Entwicklung und Vermarktung der gleichnamigen Lernsoftware.

Germering – Im Jahr vor Corona haben Jürgen Biffar und seine Ehefrau Michaela Wienke die Stiftung digitale Bildung gegründet. Ein Ziel war es, den Schülern optimale Rahmenbedingungen zu bieten. Gemeinsam mit Experten der Universität Eichstätt und Programmierern aus Sofia wurde die Lernsoftware Brainix entwickelt. Diese befindet sich mittlerweile in der Testphase. Sie wird an vier bayerischen Gymnasien in den Fächern Mathematik und Englisch in der sechsten Jahrgangsstufe und an verschiedenen weiteren Partnerschulen eingesetzt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter

Wie die Stiftung jetzt mitteilt, zeigen die bisherigen Erfahrungen, dass die Lernsoftware einen stark steigenden Bedarf an den Schulen abdeckt. Sie trage zur Verbesserung des Leistungsniveaus der Schüler bei. Einen detaillierten Bericht über den Testverlauf werde es aber noch geben.

Um die weitere Entwicklung und Expansion der Lernsoftware zu unterstützen, habe die Stiftung jetzt eine wichtige rechtliche und organisatorische Weiche gestellt. Durch die Gründung der Brainix GmbH, die Ende des vergangenen Jahres auch notariell vollzogen wurde, sei ein rechtlich selbstständiges Unternehmen entstanden. Zum 1. März werde der Zweckbetrieb der Stiftung zur Entwicklung digitaler Lehrwerke einschließlich der Rechte an allen bisherigen Entwicklungen an die GmbH übertragen. Die Stiftung selbst bleibt vorerst Mehrheitsgesellschafterin der Brainix GmbH und unterstützt das Start-up auch personell in der Anfangsphase.

Stiftungsvorstand Jürgen Biffar erklärt dazu „Durch die Trennung erreichen wir, dass die Brainix GmbH künftig unabhängig als Anbieter hochwertiger digitaler Lehrwerke am Markt agieren kann.“ Geleitet wird die neue Gesellschaft von Sonja Völkel und Hannah Nicklas.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.