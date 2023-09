Eine Saison mit Kapriolen: 115 000 Besucher waren schon im Freibad

Von: Klaus Greif

Ist mit dem Saisonverlauf im Freibad zufrieden: Bäderleiter Gerd Felder. Bei schönem Wetter wie auf diesem © kamen viele Besucher, bei schlechtem entsprechend weniger. archivfoto

Das Freibad blickt auf eine durchschnittliche Saison zurück. Zehn Tage vor dem letzten Öffnungstag am 11. September wurden rund 115 000 Besucher gezählt. Aus Sicht von Bäderleiter Gerd Felder „ganz normal“.

Germering – Der Sommer 2023 und vor allem die Ferienzeit seit Anfang August waren geprägt von Wetterextremen. Die ersten zwei Wochen war es kalt und nass, dann folgte eine zweiwöchige Hitzewelle, die jetzt wiederum von herbstlich-kühlem Wetter abgelöst worden ist. Diese Kapriolen habe man natürlich gespürt, erzählt Gerd Felder. Aktuell sei es im Bad sehr ruhig: „Es sind nur die Stammgäste da.“ Aber außergewöhnlich sei der diesjährige Saisonverlauf nicht gewesen: „Es gibt ja seit Jahren nur noch Extreme. Das sind wir schon gewohnt.“

Auffällig in diesem Jahr sei, dass sich die frequenzstärksten Tage noch mehr auf die Wochenenden verschoben haben. Zu Zeiten vor der Ganztagsschule sei es so gewesen, dass sich das Bad auch außerhalb der Ferien an den Werktagen ab spätestens 13.30 Uhr gefüllt habe. Felder: „Wenn die Schule aus und das Wetter schön war, sind die Kinder und Jugendlichen ins Freibad gekommen.“ Das sei jetzt nicht mehr so.

Insgesamt ist Felder mit dem Saisonverlauf, es war der zweite ohne Corona-Beschränkungen, aber nicht unzufrieden: „Es war eine ganz normale Badesaison.“

Das sind die Zahlen

Wenn man die aktuellen Besucherzahlen mit denen des Vorjahrs vergleicht, zeigt sich unter anderem: Trotz des schlechten Auftaktwetters im August lag die Zahl der Gäste im Freibad in diesem Jahr mit 35 266 um 5000 über der des Vorjahrs (30 522). Auch der Juni war in diesem Jahr mit 38 737 sehr Besucherstark – 2022 kamen im ersten Sommermonat nur 35 345 zum Schwimmen ins Freibad.

Dass im Vorjahr bis Ende August mit 118 255 dennoch mehr Besucher gezählt wurden als heuer, liegt an den Mai- und Juli-Zahlen. Im Wonnemonat Mai wurden vor einem Jahr 12 227 Badegäste gezählt, jetzt waren es nur 6353. Und im Juli war der Unterscheid ähnlich: Vor einem Jahr kamen mit 40 131 rund 6000 Gäste mehr als in diesem Jahr (34 635). Sollte das Wetter bis zum letzten Öffnungstag am 11. September wie angekündigt sommerlich bleiben, könnte die Gesamtzahl in diesem Jahr aber doch wieder an die des Vorjahres herankommen. Damals waren es 123 344 – es fehlen also noch rund 8000 Besucher.

