BMW rammt Mercedes auf B 2 bei Germering

Am Samstagabend hat sich auf der B 2, Höhe Germering-Nord, ein Unfall ereignet.

Germering - Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem BMW auf die Bundesstraße auf und geriet gleich vom Einfädelstreifen auf die Fahrbahn in Richtung München. Dort war gerade eine 24-jährige Mercedes-Fahrerin unterwegs. Der BMW rammte den Wagen mit seiner linken Front und brachte diesen ins Schleudern, sodass sich der Mercedes drehte. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt. Die Fahrerin des Mercedes und eine weitere Insassin wurden leicht verletzt, brauchten jedoch vor Ort keine medizinische Versorgung. Beide Wägen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den beiden Autos dürfte jeweils mehrere tausend Euro betragen. Die B2 musste für kurze Zeit in Fahrtrichtung München gesperrt werden.

