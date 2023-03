Germeringer Bonhoeffer-Kirche feiert ihr Jubiläum mit einem Kerzenlabyrinth

Von: Hans Kürzl

Der Weg durch das Kerzenlabyrinth soll den Weg durchs Leben symbolisieren. Das Angebot war Teil der Veranstaltungen, mit denen die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche das ganze Jahr über ihr Jubiläum feiert. © Hans Kürzl

Die evangelische Dietrich-Bonhoeffer-Kirche gibt es seit mittlerweile 50 Jahren. Dieses besondere Jubiläum wird das ganze Jahr über gefeiert.

Germering – Jetzt wurde in der Kirche ein Kerzenlabyrinth aufgebaut, das zum stillen Nachdenken einlud. Es ist ein Angebot, das auf Interesse stößt. Rund 40 Gläubige haben sich in dem Kirchenraum versammelt, der zu Beginn der Veranstaltung schon im Halbdunkel liegt. So entfalten die Kerzen bereits eine Wirkung, die gleichzeitig Licht und auch Ruhe in die Gedanken bringt. „Schön, dass Sie uns auf diesem Weg begleiten“, sagt Prädikantin Karin Treichel, die die Ausgestaltung des Kerzenlabyrinths in der evangelischen Dietrich-Bonhoeffer-Kirche übernommen hat.

Dass der Weg durch das Labyrinth kein verwirrender ist und vor allem keiner, der schrecken soll, vermittelt Treichel zusammen mit Christian Ganslmeier vom Kirchenvorstand: „Das Labyrinth hat einen Eingang und einen Ausgang.“ Der Weg soll symbolisch für die verschlungenen Lebenswege jedes Einzelnen sein. Das erfahren die, die sich von den Kerzen leiten lassen. Der Anfang ist bei allen der Gleiche, doch bei den Wegen durch das Labyrinth gleicht keiner dem anderen. „Wenn Ihr Euch begegnet, respektiert den Weg des anderen“, geht die Anleitung weiter – man soll also einfach etwas zur Seite gehen, um dann den eigenen Weg fortzusetzen.

„Der Weg heraus ist ein stiller, ein Weg nach Hause“

Kirchenmusiker Johannes Höngdobler begleitet das mit ruhigen Klängen. Dabei erklingt unter anderem das Lied „Geh mit uns auf unserem Weg“. Und Ganslmeier erklärt dazu, dass der Weg in ein Labyrinth ein spannender sei. „Der Weg heraus ist ein stiller, ein Weg nach Hause.“

Besonders bewusst wird das in den Momenten, in denen Worte und Musik Pause machen, um der Stille ebenfalls ihren Raum zu geben. „Einfach den Weg durch das Labyrinth mit allen Sinnen gehen und erleben, aber auch Mut schöpfen“, beschreibt Karin Treichel diese Momente der völligen Ruhe .

Eine Stunde und 15 Minuten haben die Besucher Zeit, die Stille des Kirchenraumes und das sanfte Licht der Kerzen auf sich wirken zu lassen. Manch einer bleibt danach noch für ein paar Minuten sitzen: „Um den Weg noch einmal nachzuverfolgen, den ich durch dieses Labyrinth gegangen bin und wie das mit meinem Leben vergleichbar ist“, sagt ein Teilnehmer – leise, eher für sich, um sich dann in den Abend zu verabschieden.

Kerzenlabyrinth hat schon fast Tradition in Germering

Das Angebot des Kerzenlabyrinths konnten die Gläubigen in Germering bereits einige Male wahrnehmen. So hatte dazu 2019 die Initiative „Neue Wege, Kirche mal anders“ der katholischen Stadtkirche nach St. Martin eingeladen. Noch ein weiteres Jahr zuvor hatte die evangelische Christus-Kirche im Rahmen der „Langen Nacht der Kirchen“ ebenfalls ein Kerzenlabyrinth gestaltet.

Die nächste besondere Veranstaltung der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche im Rahmen ihres Jubiläums wird am Sonntag, 30. April, ein Familien-Gottesdienst mit Tag der offenen Tür sein. Dazu sind auch alle Getauften und Konfirmierten der Gemeinde der vergangenen Jahre eingeladen.