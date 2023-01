Festlicher Auftakt des Vierfach-Jubiläums der Bonhoeffer-Kirche

Jahresempfang

Von Hans Kürzl schließen

Was muss Kirche leisten, für wen muss sie da sein? Brandaktuelle Fragen, die auch beim Jahresempfang der Bonhoeffer-Kirche in Germering zur Sprache kamen. Außerdem blickte man zurück auf die Anfänge, denn in diesem Jahr gibt es gleich vier Jubiläen zu feiern, von Kirche bis zum Kindergarten.

Germering – Es ist ein ganz besonderes Jahr für die Evangelisch-Lutherische Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Germering. Das machte Pfarrer Michael Lorenz gleich zu Beginn des Jahresempfangs deutlich. Und auch, wie man diese kommenden Monate begehen will: „Lebendig, bunt, fröhlich und feierlich.“

Immerhin stehen gleich vier Jubiläen an. Die Bonhoeffer-Kirche besteht nun bereits seit einem halben Jahrhundert, ebenso der Kindergarten Benjamin. Seit einem Vierteljahrhundert gibt es das Jochen-Klepper-Haus und den Kindergarten Jonathan, beide in der Wittelsbacherstraße angesiedelt.

An die Anfänge kann sich Peter Lassig noch sehr gut erinnern. Ölkrise und autofreier Sonntag waren damals die Themen im Land. In der Bonhoeffer-Kirche war es zunächst die Glocke. Lassig war vom ersten Pfarrer Dieter Brüggemann angesprochen worden, ob er denn nicht im Kirchenvorstand mitmachen wollte – zumal Lassigs Tochter gerade zum Kreis der Konfirmanden zählte.

+ „Wir sind als Gemeinde für alle da. Für die, die den Glauben suchen wollen, und für die, die daran zweifeln“, so äußerte sich Pfarrer Michael Lorenz. © Kürzl

Zwölf Jahre wirkte er dann in diesem Gremium mit, das sich auch an der Auswahl der Pfarrer beteiligen konnte. Besonders aufwendig war es im Jahr 1978. Bis ins Frankenland reiste eine Germeringer Delegation, um sich einen Nachfolger für Brüggemann anzusehen und anzuhören. Die Wahl fiel auf Ludwig Wild. „Wir sind gewarnt worden, dass er seinem Namen alle Ehre macht. Gott sei Dank haben wir nicht darauf gehört“, erinnert sich Lassig mit einem Schmunzeln. In Wilds Amtszeit fiel die Anschaffung der Orgel. „Ein finanzieller Kraftakt“, so Lassig zu der 250 000 Mark teuren Anschaffung.

Nach dem Ausscheiden aus der unmittelbaren Vorstandsarbeit blieb Lassig der Gemeinde dennoch verbunden. Er weiß: „Kirche muss mehr an die Öffentlichkeit, vor allem gegenüber der Jugend“, sagt der heute 84-Jährige. Man müsse zeigen, dass Kirche nicht nur Gebet und Gottesdienst ist.

Das Licht und die eigene Leistung nicht unter den Scheffel stellen – das war ein Aspekt, den Gastredner Christian Kopp beleuchtete. „Ist uns als evangelische Kirche eigentlich klar, wie unser Beitrag am Alltag der Menschen geschätzt wird“, fragte der Regionalbischof für München und Oberbayern. Gerade eine nach Dietrich Bonhoeffer benannte Gemeinde müsse bescheiden, aber bestimmt auftreten.

Bonhoeffer gehörte im Dritten Reich dem christlichen Widerstand an und wurde einen Monat vor Kriegsende hingerichtet. „Er ist aus meiner Sicht so etwas wie ein evangelischer Heiliger“, erklärte Kopp.

Er betonte außerdem, dass Kirche „die tätige Seite braucht“. Das gelte unter anderem für die Menschen, die angesichts der aktuellen Krisen zweifeln würden oder gar verzweifelt seien. „Unser Auftrag ist, niemanden verloren zu geben“, so Kopp.

Ähnlich hatte sich Pfarrer Lorenz geäußert. „Wir sind als Gemeinde für alle da. Für die, die den Glauben suchen wollen, und für die, die daran zweifeln.“ So könne man auch einen lebendigen Beitrag für das Leben in und mit der Stadt leisten.

Das übernehmen etwa die beiden Kindergärten. Im Kinderland Jonathan war damals zusätzlich zum Kindergarten die erste Krippe der Stadt eingerichtet worden. Dass sich seitdem viel verändert hat, belegt Antje Brandl, die die Gesamtleitung der beiden Einrichtungen innehat. „Wir hatten Probleme, die Krippengruppen im Kinderland voll zu belegen. Möglich war dies dann nur, weil wir sie für Eltern aus den Nachbarkommunen öffneten.“ Die beiden Stätten seien aber gut zusammengewachsen. „Das ist ein großes Geschenk für Eltern und Kinder.“