Dieses Bier aus Germering ist eine seltene Besonderheit

Von: Klaus Greif

Teilen

Prost. OB Andreas Haas probiert nach dem Anzapfen das erste Grünhopfen-Bier und ist begeistert. Neben ihm (v.l.) die Brauhaus-Geschäftsführer Holger Dietz, Harald Heitmeir und Daniel Vitt sowie Brauer Steffen Rieger. © tb

Das Brauhaus Germering hat ein Bier kreiert, das es in der Region selten bis gar nicht gibt: ein so genanntes Grünhopfenbier. Das darf nur mit frisch geerntetem Hopfen gebraut werden – was in der Regel nur in den Anbaugebieten selbst möglich ist. Oder wenn man einen Braumeister hat, der direkte Beziehungen zu einem Hopfenbauer hat.

Germering – Steffen Rieger stammt aus der Holledau und ist quasi mit Hopfen und der Braukunst aufgewachsen: Seine Familie baut seit dem Jahr 1780 auf dem eigenen Hof die für das Bier so wertvolle Dolde an. Dass sein beruflicher Lebensweg irgendetwas mit Bier zu haben wird, war vorgegeben. Der junge Hopfenexperte bildet sich aktuell an der Doemens-Akademie in Gräfelfing zum Brau- und Getränketechnologen fort. Seit Mai ist er außerdem Braumeister des Germeringer Brauhauses – und hat jetzt das Grünhopfenbier kreiert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Verbindung nach Germering ist auf äußerst unkonventionelle Weise zustande gekommen: Gerhard Blahusch, Grünen-Stadtrat und einer der Brauhaus-Gesellschafter, arbeitet hauptberuflich bei einem Unternehmen, das in direkter Nachbarschaft zur Doemens-Akademie liegt. Das Brauhaus habe wegen der großen Nachfrage dringend einen weiteren Brauer gesucht, erzählt Blahusch. Also habe er bei der Akademie einfach angeklopft und gefragt, ob er einen Blick auf das interne Schwarze Brett mit den Stellengesuchen werfen dürfe. Er durfte – und kure Zeit später nahm Steffen Rieger seine Arbeit als einzig professioneller Brauer in Germering auf.

Steffen Rieger, der auch schon einmal auf der Aida als Braumeister tätig war, fühlte sich in der alten Molkerei an der Dorfstraße, wo das Brauhaus seit 2019 residiert, sofort wie zuhause: „Das war ein Glücksgriff“, erzählt jetzt beim Grünhopfen-Fest, bei dem seine erste Kreation für Germering vorgestellt worden ist. Das Grünhopfenbier passe bestens in die Philosophie des Brauhauses, so Stephen Rieger: Bier ist ein hochwertiges Lebensmittel, man dürfe es nicht als Industrieprodukt verkommen lassen. Geschäftsführer Daniel Vitt fasst es so zusammen: „Wir wollen dem Bier wieder Respekt verschaffen.“

Das ist dem Brauhaus auch mit dem Grünhopfenbier wieder eindrucksvoll gelungen. Hinter dem fertigen Getränk steht ein enormer logistischer Kraftakt. Steffen Rieger hat Anfang September am Tag der Hopfenernte auf dem Hof seiner Tante 20 Kilogramm Saphir-Hopfen gesichert und diesen sofort nach Germering gefahren – der Hopfen des speziellen Gebräus muss innerhalb von drei Stunden verarbeitet werden, sonst ist es kein Grünhopfenbier.

Das fertige Bier – insgesamt wurden aus den 20 Kilo Hopfen 1000 Liter – wurde am Montag bei einem Fest im ausgebuchten Gastzimmer der Brauerei erstmals ausgeschenkt. Es schmeckt erstaunlich frisch und hat ein angenehm fruchtige Note. Vor den Germeringern hat übrigens ein echter Experte aus der Holledau das Bier testen dürfen: Steffen Riegers Onkel hatte Geburtstag und erhielt als Geschenk ein Germeringer Grünhopfenbier. Rieger zufrieden: „Es hat ihm geschmeckt, er hat mich sehr gelobt.“

Abholung: Das Grünhopfenbier gibt es nur frisch vom Fass. Man muss dazu mit einem so genannten Growler, einer speziellen Bierflasche mit Bügelverschluss vorbeikommen. Geöffnet ist samstags von 9 bis 13 Uhr.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.