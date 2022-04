Bühnenhof wird zum Konzertsaal

Von: Klaus Greif

Der Konzertchor tritt mit einer kleineren Formation bei den Bühnenhof-Konzerten auf. © mm

Die Bühnenhofkonzerte der Stadthalle sind im ersten Corona-Jahr ins Leben gerufen worden, um Kultur nach dem Lockdown wieder möglich zu machen.

Germering – Dabei wurde der Bereich auf der Rückseite der Bühne des Orlandosaals mit wenigen Mitteln in eine attraktive Open-Air-Location umgewandelt. Die Konzertreihe war von Anfang an ein Erfolg und wurde deswegen im Vorjahr wieder aufgenommen – auch damals unter Corona-Bedingungen: Maximal 60 Besucher und keine Pausen waren die Vorgaben.

In der dritten Ausgabe wird sich das ändern. Laut Stadthallenchefin Medea Schmitt kann die Kapazität des Hofs mit 120 Besuchern ausgeschöpft werden – außer, es ändert sich bis zum Start am Freitag, 1. Juli, noch Entscheidendes bei der Pandemie-Lage. Die Gäste werden an Bistrotischen sitzen, die Bewirtung ist den ganzen Konzertabend über erlaubt.

Bei der Programmgestaltung war Medea Schmitt wie in den Vorjahren die lokale Komponente wichtig: Drei der sieben Konzertabende werden von Germeringer Gruppen gestaltet. Das trifft auch auf die Auftaktband zu: Teddy und die Lollipops entführen als Lokalmatadoren die Besucher am 1. Juli, 19 Uhr, musikalisch in die Wirtschaftswunderzeit.

Am Samstag, 2. Juli, steht der Konzertchor Germering mit einer kleinen Formation auf der Bühne – der ganze Chor hätte auf der dazu umgestalteten Laderampe des Bühnenhofs keinen Platz. Versprochen werden leichte Melodien vom Trink- bis zum Liebeslied.

Vervollständigt wird der lokale Aspekt mit einer besonderen Zusammenstellung: Am Samstag, 23. Juli, werden die Stadtkapelle, die Blaskapelle der Feuerwehr Unterpfaffenhofen und das Sinfonische Blasorchester „Farben der Blasmusik“ präsentieren. Alle drei Formationen haben in der Coronazeit ein Jubiläum gehabt, das nicht gebührend begangen werden konnte. Deswegen haben sie sich für den Herbst auf ein großes, gemeinsames Konzert geeinigt. Der Bühnenhof-Auftritt mit mehreren kleineren Formationen soll Appetit darauf machen.

Die Bühnenhof-Konzerte werden komplettiert von der Augsburger A-Cappella-Gruppe Cash-n-Go (3. Juli), der Countryband Pick up Ramblers (22. Juli), der Latino-Partycombo Bazurto All Stars (28. Juli) und von Zydeco Annie & Swamp Cats (29. Juli).

Die Konzerte beginnen um 19 Uhr, an den Sonntag geht es schon um 18 Uhr los. Bei Regen werden die Veranstaltungen in den Amadeussaal verlegt. Karten können ab sofort bei München Ticket, Telefon (089) 54 81 81 81, oder auf www.stadthalle-germering.de bestellt werden.

