Trotz Corona-Beschränkungen: Bürgerbegehren gegen die Post steht kurz vor dem Erfolg

Das Bürgerbegehren gegen das geplante Briefverteilzentrum der Deutschen Post im Gewerbegebiet Germeringer Norden steht kurz vor dem Erfolg.

In Germering soll ein Briefverteilzentrum entstehen.

Dagegen hat sich eine Bürgerinitiative formiert.

Dem Bürgerbegehren fehlen nur noch wenige Unterschriften.

Germering – Wie Uli Baab, Gründerin und Initiatorin der Bürgerinitiative, mitteilt, fehlen nur noch knapp 100 Unterschriften, um einen Bürgerentscheid in die Wege zu leiten. Trotz Corona sei es gelungen, beinahe alle notwendigen Unterschriften zusammenzubekommen, erklärt Uli Baab.

Gemeinsam mit Christian Heyne hatte sie das Bürgerbegehren initiiert und mit ÖDP-Stadträtin Tanja Pfisterer, SPD-Stadtrat Johannes Landendinger und Carmen Greiff (ÖDP) politische Unterstützung bekommen.

Wegen Corona: Unterschriftenlisten gingen direkt an die Haushalte

Wegen der Pandemie haben sich die Kämpfer gegen das Briefzentrum etwas einfallen lassen, weil das Sammeln nicht so möglich war wie geplant. Sie entschieden sich dazu, möglichst alle Haushalte mit Unterschriftenlisten zu versorgen. Damit eine kontaktlose Übergabe möglich ist, können die Germeringer die unterschriebenen Listen bei allen Beteiligten in die Briefkästen werfen. Die Aktion wird so lange fortgesetzt, bis die notwendige Zahl von rund 2000 wahlberechtigten Germeringern erreicht worden ist. Dann werden die Listen im Rathaus eingereicht, wo sie geprüft werden. Ist alles in Ordnung, wird das Begehren dem Stadtrat vorgelegt.

