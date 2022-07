Alles auf Anfang: Jetzt startet der Ideen-Wettbewerb fürs Kreuzlinger Feld

Das Rathaus in Germering. (Archivfoto) © tb

Alles auf Anfang heißt es beim Kreuzlinger Feld. Mit maximaler Transparenz und umfangreicher Bürgerbeteiligung sollen die Pläne für das Areal noch einmal neu erarbeitet werden. Dazu wurde jetzt ein erster Schritt getan.

Germering – Die Verwaltung hat aus dem Ausgang des Bürgerentscheids zum Kreuzlinger Feld, den die Bürgerinitiative (BI) Lebenswertes Germering gewonnen hatte, die ersten Konsequenzen gezogen: Es wird einen städtebaulichen Wettbewerb für das Areal geben, der zudem von der Öffentlichkeitsarbeit eines Planungsbüros begleitet wird. Für beide Positionen entstehen zusammen Kosten von rund 91 000 Euro. Der Planungs- und Bauausschuss votierte einstimmig für das Vorgehen.

Dabei wurden in beiden Bereichen nicht die Büros ausgewählt, die rein formal das kostengünstigste Angebot abgegeben hatten. Im Falle des städtebaulichen Wettbewerbs entschied sich die Stadtverwaltung für eine Firma, die geringfügig über dem niedrigsten Kostenvorschlag lag, aber in der Gesamtheit umfassender und in Einzelpositionen präziser kalkuliert hatte.

Bei der Vergabe für die Aufgabe der Öffentlichkeitseinbindung hatte sich die Verwaltung selbst schwergetan. „Die Anforderungen an die Aufgabenstellung konnten nur als grober Rahmen formuliert werden“, hieß es dazu in der Sitzungsvorlage. Zwei der vier kontaktierten Büros hatten aus Kapazitätsgründen von vorn herein abgewunken. Die Entscheidung fiel auch hier trotz des höheren Angebots auf eine Firma, die nach Meinung der Stadtverwaltung das exakter scheinende Konzept abgegeben hatte.

Bürgerbeteiligung

Daniel Liebetruth (SPD) befürwortete dieses Vorgehen: „Gut, dass ein Büro für Öffentlichkeitsarbeit eingebunden wird.“ Das sorge für Transparenz und Bürgerbeteiligung. Der SPD-Politiker wollte dies zusätzlich durch einen Onlineauftritt und gegebenenfalls eine eigene Internetseite gewährleistet sehen. Liebetruth, von Beruf Gymnasiallehrer, sprach sich außerdem dafür aus, Kinder und Jugendliche einzubinden. „Wir wollen ja kinderfreundliche Kommune sein.“ Die Idee, an Schulen heranzugehen, wurde vom Grundsatz her von Gerhard Blahusch (Grüne) unterstützt.

Man werde sich in der Präsentation des Themas breit aufstellen, versprach Oberbürgermeister Andreas Haas (CSU). „Auch schon deshalb, um möglichst unabhängig von eventuellen Corona-Beschränkungen zu sein.“ Zudem werde man die Angelegenheit im Internet an deutlich erkennbarer Stelle platzieren. Ziel sei eine breite Beteiligung von Bürgern jeden Alters, auch von Vereinen.

Der städtebauliche Wettbewerb wird von der Teilnehmerzahl her nicht beschränkt, wie Stadtbaumeister Thum ausführte. Allerdings müssten die teilnehmenden Büros eine ausreichende fachliche Qualifikation nachweisen können. Diese müssten sich außerdem an die Richtlinien für Planungswettbewerbe halten, die eng gefasst seien. Alle Ideen, die aus der Bürgerschaft kommen, würden in die Überlegungen der Büros einfließen. Deren Vorschläge wiederum werden den entsprechenden Ausschüssen und dem Stadtrat vorgelegt. (Hans Kürzl)

