Wettbewerb: Jetzt sind Ideen zum Kreuzlinger Feld gefragt

Von: Klaus Greif

Wie geht’s weiter am Kreuzlinger Feld? © Peter Weber

Der Ideenwettbewerb zum Kreuzlinger Feld läuft. Mögliche Bewerber haben noch bis zum Montag, 5. Juni, Zeit, ihre Teilnahmeerklärung abzugeben.

Germering – Der rund 30 Seiten umfassende Auslobungstext, der die Vorgaben für die Planer enthält, wurde jetzt noch einmal in mehreren Details geändert oder ergänzt.

Stadtbaumeister Jürgen Thum stellte den endgültigen Text jetzt im Stadtrat vor. Die aus seiner Sicht geringfügigen Änderungen sind nach einer ersten Sitzung des Preisgerichts eingearbeitet worden. Die Sitzung selbst ist Thum zufolge sehr konstruktiv verlaufen. OB Andreas Haas stimmte dem zu: „Es war eine gute Diskussion.“

Die Durchführung des Ideenwettbewerbs zur Neuplanung des Kreuzlinger Felds war notwendig, weil die ursprünglichen Pläne vor einem Jahr per Bürgerentscheid gestoppt worden waren. Mitglieder der Bürgerinitiative, die den Entscheid in die Wege geleitet hat, sind auch im Preisgericht vertreten.

Vorbereitet wurde der Wettbewerb mit einer umfangreichen Bürgerbeteiligung. Die Germeringer konnten ihre Ideen zur Gestaltung des Areals zwischen der Bahnlinie und der Alfons-Baumann-Straße an mehreren Infoständen auch schriftlich äußern. Ein sogenannter digitaler Marktplatz und eine Art Bürgerversammlung rundeten die Möglichkeiten zur Mitsprache ab.

Dialog-Prozess

Das mit diesem Dialog-Prozess beauftragte Planungsbüro „Studio Stadt Region“ fasst die Ergebnisse auf 86 Seiten zusammen. Das war die Grundlage des Auslobungstextes, der den am Wettbewerb teilnehmenden Planungsbüros zur Verfügung gestellt wird. Darin wird die Vorgeschichte der Planung ebenso detailliert dargelegt wie die aus dem Bürgerentscheid vorgegebenen Rahmenbedingungen. Die Forderung nach einer maßvollen Bebauung, die sich an die Umgebung anpasst, und die „ernsthafte Berücksichtigung des Klimawandels“ ist hier ebenso zu finden wie die Minimierung des Verkehrs. Die umfangreichen Ergebnisse des Bürgerdialogs, der in den vergangenen Monaten durchgeführt wurde, sind als Anhang der Auslobung beigefügt.

Brennpunkt Verkehr

Die jetzt eingearbeiteten Änderungen betreffen unter anderem ergänzende Hinweise zum Verkehr. So wird jetzt beispielsweise festgestellt, dass das bestehende Verkehrsnetz im Umfeld des Kreuzlinger Feldes durch die ursprüngliche Rahmenplanung an ihre Kapazitätsgrenze gekommen wäre. Dies sei auch ein Kritikpunkt der Bürgerinitiative gewesen.

Auf die Vertreter der Bürger geht auch der neue Hinweis zurück, dass der zu erwartende Verkehr mit dem ursprünglich geplanten Einzelhandelsgeschäft kritisch gesehen worden sei. Die neue Planung soll deswegen den weiter vorgesehenen Lebensmittelanbieter auf 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche begrenzen.

Betreut wird der Wettbewerb vom Büro AKFU. Es wird die Bewerbungen prüfen und die Unterlagen versenden. Das Preisgericht wird im November sein endgültiges Urteil fällen.

