1300 feiern mit den Burschen Fasching

Obwohl erst zum dritten Mal veranstaltet, ist die Upfer Faschingsparty aus dem närrischen Leben der Stadt nicht mehr wegzudenken. Über 1100 Besucher machten die Stadthalle zur Partyzone.

VON KLAUS GREIF

Germering – Jessica Liebner mitsamt Freund Max waren begeistert von der Party, die Unterpfaffenhofener Burschenschaft auf die Beine gestellt hat. „Echt starkes Teil“, urteilte Jessica und fügte hinzu; „Tolle Band, starke Shows, da wird’s nicht langweilig.“ Sechs Stunden sollte die Upfinger Faschingspartyfdauern. Für die beiden 18-Jährigen stand schnell fest, dass sie die ganze Zeit bleiben würden.

Dass die zwei jungen Gerneringer am Eingang noch den Ausweis zücken mussten, fanden zwar lästig aber okay. Der stellvertretende Burschenchef Christian Irrgang warb um Verständis für die strengen einlasskontrollen: „Wir müssen da wegen Jugendschutz schon genau hinsehen. Jemanden mit 16 kannst Du nur ganz schwer von einem mit 18 Jahren unterscheiden.“ Minderjährige hätten aber nicht est versucht, „sich so reinzudrücken“, schätzte ein Mitglied des Ordnungsdienstes die Alge ein. Die Kontrollen hätten sich wohl herumgesprochen.

Den Ausweis stecken lassen konnte Wolfgang Sattler. „Den brauch ich nur für ne Ü50-Party“, schmunzelte der Münchner. Er mache gern bei Polonaisen mit oder wenn eine Band wie „Nachtstark“ ihr Publikum in die Show einbeziehe. „Macht was her, wenn alle gemeinsam so gute Laune haben“, so Sattler.

Mit 52 Jahren war er aber gewissermaßen ebenfalls Teil des Erfolgsrezeptes, das die Upfinger Faschingsparty ausmacht. „Hier bei uns können alle feiern, von Jung bis Alt“, betonte Irrgang. Er konnte sich zudem über mehr 300 Besucher mehr als im Vorjahr freuen. Dass eine Konkurrenzveranstaltung im nahen Aubing diesmal wegfiel, weil die dortige Location renoviert wurde, sei aber nicht so maßgeblich für die Steigerung gewesen. „Natürlich ist es ein bisserl Konkurrenz, wenn zwei Veranstaltungen gleichzeitig stattfinden“, erklärt Irrgang. Doch die Stadthalle bleibe als Veranstaltungsort attraktiv. „Und wir haben ja auch was zu bieten“, verwies Irrgang auf die verschiedenen Programmpunkte.

Da zählte natürlich der Auftritt der Showtanzgruppe „Fun Unlimited“ mit dem Prinzenpaar der Stadt, Nico II. und Julia I., dazu. Und zu vorgerückter Stunde hatte auch das Männerballett der Olchinger Tanzfreunde einen umjubelten Auftritt. „Wir machen das immer im Wechsel mit dem Allinger Männerballett, weil das unser Patenverein ist,“ erklärte Burschen-Vize Irrgang. Olchinger wie Allinger seien „absoute Gute-Launer-Macher“, ergänzte er: „Wir sind sehr froh, dass wir beide an der Hand haben.“

Rubriklistenbild: © Hans Kürzl