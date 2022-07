Bus streift radelndes Kind - Zwölfjährige stürzt auf Straße

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

In Germering kam es zu einem Unfall mit einem Bus. © LRA FFB+STA, W. Weiss, W. Wilbert

Ein Busfahrer hat mit seinem Gefährt den Lenker einer Radlerin (12) gestreift und das Kind damit zu Fall gebracht. Die Polizei findet deutliche Worte.

Germering - Die Zwölfjährige radelte am Mittwoch gegen 19 Uhr in Germering auf der Planegger Straße ortsauswärts. An der Einmündung zur Waldstraße wollte sie laut Polizei nach links abbiegen. Sie hatte sich dazu - so die Polizei - „vorbildlich entsprechend weit links eingeordnet“ und kündigte ihr Vorhaben durch Armzeichen an.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Das kümmerte aber den mit seinem Linienbus hinter ihr fahrenden 63-jährigen Busfahrer aus München nicht“, heißt es bei der Polizei weiter. Denn er sei einfach links – und somit auf der Seite des Gegenverkehrs – an der Radlerin vorbei gefahren. Dabei streifte er den Lenker des Fahrrades. Die Schülerin stürzte. „Sie zog sich aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu“, berichtet die Polizei. Der Sachschaden wird mit etwa 1700 Euro angegeben.

Auch interessant: Blaulichtticker für die Region Fürstenfeldbruck: Wagen brennt nieder

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.