Musikunterricht mit vier Saxophonen

Von: Klaus Greif

Sorgte für ungewohnte Klänge am CSG: das Arcis Saxophon Quartett mit (v.l.) Claus Hierluksch (Sopransaxophon), Ricarda Fuss (Altsaxophon), Edoardo Zotti (Tenorsaxophon) und Jure Knez (Baritonsaxophon). © kg

Das Arcis Saxophon Quartett ist ein weltweit anerkanntes Ensemble, das es sich zum Ziel gesetzt hat, die Rolle des Saxophons neu zu beleuchten. Um das überwiegend mit Jazz in Verbindung gebrachte Instrument vorzustellen und zu zeigen, wie es in der klassischen Musik eingesetzt wird, besucht die Gruppe auch Schulen.

Germering - Dass sie jetzt am Carl-Spitzweg-Gymnasium (CSG) vor Schülern der 5. und der 6. Klassen je eine Schulstunde lang Musik machten, die man sonst so eher selten hört, war vor allem Peter Bachmair zu verdanken. Der ist Musiklehrer am CSG und mit den Musikern des Quartetts gut befreundet – er hat mit Claus Hierluksch, Ricarda Fuss, Edoardo Zotti und Jure Knez gemeinsam an der Münchner Musikhochschule studiert. Auf den Studienort ist auch der Name des Quartetts zurückzuführen: die Hochschule liegt an der Arcisstraße.

Nach einem Eröffnungsstück, dem die Schüler erstaunlich aufmerksam zuhörten und dann reichlich Beifall gaben, erklärten Claus Hierluksch und Ricarda Fuss die Geschichte und Art des relativ jungen Instruments. Dabei banden sie die Kinder mit Fragen immer wieder ein –und waren erstaunt über das teilweise große Wissen der Schüler. Die Erklärung folgte prompt: Ein großer Teil der Kinder kam aus der musischen Klasse.

Das Saxophon gibt es erst seit rund 170 Jahren, erklärten Fuss und Hierluksch. Erfunden wurde es vom Franzosen Adolphe Sax. Dieser wollte damit eine Lücke schließen zwischen den lauten Blechblas- und den eher leisen Holzblasinstrumenten. Kern der Lösung war das Mundstück einer Klarinette, das er auf eine Hornkonstruktion aus Metall steckte. Weil der Ton durch ein Holzblättchen im Mundstück erzeugt wird, handelt es sich um ein Holzblasinstrument. Dass dieses Holzblatt aus Bambus gemacht wird, war eine der Detailinformationen, die ein Schüler wusste.

Die späte Erfindung des Saxophons bedeutet laut Ricarada Fuss auch, dass es bei den großen klassischen Komponisten keine Rolle spielte – zu Zeiten von Beethoven gab es das Instrument noch nicht. Auch nach der Erfindung sei es schwer gewesen, Komponisten zum Einbau von Saxophonstimmen in ihre Werke zu gewinnen. Einer der wenigen, die davon überzeugt waren, war Schostakowitsch. Mit einem Walzer des russischen Tonkünstlers zeigten die vier Musiker, dass er gut daran getan hatte.