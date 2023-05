Chorgemeinschaft feiert Jubiläum mit nachhaltigen Ideen

Von: Ulrike Osman

Ein Prost auf die Chorgemeinschaft: Das 20-jährige Bestehen wurde jetzt mit einem Konzert gefeiert. © CGUG

Seit 20 Jahren gibt es die Chorgemeinschaft Unterpfaffenhofen-Germering. Das Jubiläum wurde gefeiert, mit einem Konzert zum Thema Erde.

Germering – „Die Schönheit unseres Planeten Erde“ stand als Titel über dem Jubiläumskonzert zum 20-jährigen Bestehen der Chorgemeinschaft Unterpfaffenhofen-Germering (CGUG). Alle Lieder des umfangreichen und vielfältigen Programms hatten einen Bezug zur Natur. Unterstrichen durch schönste Landschaftsbilder, Weltraumaufnahmen des blauen Planeten und die eindringliche Moderation von Bruno Lichtinger war das Konzert mehr als ein Hörgenuss – es war eine musikalische Klima-Demo.

Mit Bistro-Bestuhlung, bunten Trauben aus Luftballons und einer aus Papprollen gebauten Riesen-Torte hatte man den Orlandosaal für eine Geburtstagsparty passend hergerichtet. Auf der Bühne bot sich dem voll besetzten Saal viel Abwechslung. Unter der Leitung von Caroline Lichtinger-von Stein sang neben der CGUG das ebenfalls zum Verein gehörende Vokalensemble Cantus Gaudium. Einige Stücke begleitete der Pianist Thomas Noichl am Flügel, andere spielte er solo. Und die Kindertanzgruppe des Ballettstudios Friederike Sauer erfreute die Zuschauer mit zwei Tanzeinlagen.

Das zu Herzen gehende „Look at the World“ von John Rutter bildete den Auftakt des Abends. Und mit einer weiteren Komposition des Engländers setzten die rund 50 Sängerinnen und Sänger gute zweieinhalb Stunden später auch den Schlusspunkt hinter dem offiziellen Programm. Dazwischen hatte Lichtinger-von Stein eine bunte und doch sehr stimmige Mischung aus Volksweisen und Popsongs, Liedern von Schubert und Dvorak, Zeitgenössischem von Lorenz Maierhofer sowie dänischen und schwedischen Stücken gesetzt.

Den besonderen Reiz des Konzerts machten – neben hohem gesanglichem Niveau – die originellen Interpretationen der Stücke aus. Zu Maierhofers „Rain, Rain, Rain“ wurde mit Fingern geschnipst und auf Handrücken geklopft, um sehr authentisch den Klang eines Regengusses zu erzeugen. Das alte Volkslied „Kein schöner Land“ sang der Chor verwoben mit einem afrikanischen Lied auf Suaheli. Selbst ein simpel wirkendes Stück wie „Kuckuck, Kuckuck, ruft’s aus dem Wald“ wurde nicht einfach nur abgesungen. Die Männerstimmen gestalteten einen Soundteppich, die Frauenstimmen trugen die Melodie vor.

In seine Moderationen streute Bruno Lichtinger Bedenkenswertes zum Thema Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit ein. Etwa, dass nur 0,3 Prozent der weltweiten Wasserreserven für den Menschen nutzbar sind. Oder dass Deutschland den sogenannten Erdüberlastungstag heuer schon am 4. Mai erreicht hat – früher als die meisten anderen Länder. Jeder könne schon durch kleine Verhaltensänderungen zu einer Verbesserung beitragen, appellierte Lichtinger.

Dazu bot die CGUG in der Pause auch gleich Gelegenheit. Durch den Kauf von Schokolade konnte jeder Besucher die Umweltinitiative „Plant for the Planet“ unterstützen, die seit ihrer Gründung vor 16 Jahren 16 Millionen Bäume gepflanzt hat.

Der Chor-Geburtstag trat daneben aber nicht völlig in den Hintergrund. OB Andreas Haas gratulierte und lobte, die CGUG fördere seit 20 Jahren das Ansehen Germerings, leiste einen Beitrag zum Zusammenhalt in der Stadt, bereichere das Kulturleben und bereite Freude. Das bestätigte das Publikum mit einem begeisterten Schlussapplaus, nachdem als Rausschmeißer Johann Strauss’ „Champagner-Lied“ aus der Operette „Die Fledermaus“ erklungen war.

