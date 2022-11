Lichterglanz und Glühweinduft: Christkindlmarkt soll die Herzen erwärmen

Von: Klaus Greif

Teilen

Einstimmung auf die Weihnachtszeit: Der Germeringer Christkindlmarkt vor der Stadthalle ist täglich geöffnet. © Vera Greif

Die Stadt veranstaltet nach zwei Jahren Corona-Pause und trotz der Energiekrise wieder ihren traditionellen Christkindlmarkt.

Germering – Los geht es am Freitag, 25. November. Bis Sonntag, 18. Dezember, sind die Stände vor der Stadthalle dann täglich geöffnet.

Energiekrise?

OB Andreas Haas erklärt im Programmheft auf der städtischen Internetseite, dass die Stadt sich angesichts der Energiekrise sehr ernsthaft Gedanken gemacht habe, ob es sinnvoll und vertretbar ist, dass der Christkindlmarkt heuer stattfinde. „Wir haben uns für Ja entschieden.“ Haas begründet dies so: „Unser Weihnachtsmarkt hat nicht nur eine lange Tradition. Er ist auch sonst etwas Besonderes: Mit seinem Lichterglanz, dem köstlichen Duft nach Glühwein, gebrannten Mandeln und Bratwurst, den festlich dekorierten Hütten voller Geschenkideen verbreitet der Markt vor der Stadthalle wunderbare Weihnachtsstimmung.“ Das sei Wärme fürs Herz, die in diesem Winter sicher alle gut gebrauchen können.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Rahmenprogramm

Auch das bunte Rahmenprogramm macht aus Sicht des Bürgermeisters den Germeringer Christkindlmarkt besonders. Jeden Abend treten verschiedene Chöre und Musikgruppen auf, es erklingen Weihnachtslieder. Damit auch Kinder auf ihre Kosten kommen, wird nicht nur ein Karussell aufgestellt. Täglich um 17.30 Uhr kommt außerdem der Nikolaus mit seinem schweren Sack und verteilt kleine Geschenke. Schon am ersten Marktsonntag, 27. November, gibt es Lagerfeuerromantik mit der Feuerwehr Unterpfaffenhofen. Um 19 Uhr sind dann die Brucker Perchten zu Gast. Dieser Programmpunkt wird am Freitag, 9. Dezember, und am Freitag, 16. Dezember, wiederholt.

Die Stände auf dem Therese-Giehse-Platz vor der Stadthalle sind am Freitag, 25. November, ab 17 Uhr geöffnet. Um 18 Uhr folgt der offizielle Start durch den OB. Der ökumenische Bläserkreis sorgt für die musikalische Untermalung.

Geöffnet

ist der Christkindlmarkt montags bis donnerstags, 17 bis 20 Uhr, freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr.

Auch interessant: Der Christkindlmarkt steht bevor - erstmals mit DJ-Auftritt und gemeinsamem Singen

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.